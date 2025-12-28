Cremonese vs Napoli EN VIVO Serie A Jornada 17

El Napoli visita este domingo a la Cremonese con la urgencia de recuperar terreno tras una dolorosa derrota la semana pasada. Situados en la tercera posición con 31 puntos, los dirigidos por Antonio Conte necesitan los tres puntos para no descolgarse de la pelea que mantienen Inter y Milan.

El estadio Giovanni Zini será el escenario de un choque donde la eficacia goleadora del Napoli será puesta a prueba por un equipo local que ha demostrado ser un hueso duro de roer.

El conjunto napolitano llega tras caer 0-1 ante el Udinese, un resultado inesperado que frenó su ascenso en la clasificación. A pesar de este traspié, el Napoli sigue siendo uno de los ataques más peligrosos de Italia con 22 tantos marcados.

La buena noticia para sus aficionados es que el equipo viene de coronarse recientemente en la Supercopa Italiana, lo que les otorga un respaldo moral importante para afrontar este cierre de año.

La Cremonese, por otro lado, está firmando una temporada más que digna, ubicándose en la 11ª posición con 21 puntos. En su último compromiso liguero, lograron un valioso empate 0-0 ante la Lazio, demostrando una solidez defensiva que podría complicar las aspiraciones del Napoli.

Históricamente, el Napoli ha tenido éxito en sus visitas a Cremona. Los últimos dos enfrentamientos directos en este torneo terminaron con victoria para los visitantes, una tendencia que esperan mantener este domingo.