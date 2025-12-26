Real Madrid evalúa demandar al Barcelona por el Caso Negreira

El Caso Negreira sigue generando fuertes repercusiones en el futbol español y ahora podría escalar a un conflicto legal de alto impacto económico entre los dos clubes más importantes del país. El Real Madrid habría decidido abandonar cualquier postura moderada para adoptar una estrategia frontal contra el FC Barcelona, contemplando incluso la exigencia de una indemnización millonaria por daños y perjuicios.

Las tensiones se intensificaron tras la más reciente cena navideña del Real Madrid, donde Florentino Pérez asumió un discurso especialmente duro contra el conjunto blaugrana. Desde ese momento, la directiva madridista habría comenzado a valorar seriamente acciones legales como consecuencia directa de los pagos realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Real Madrid evalúa acciones legales

De acuerdo con información publicada por Diario AS, el Real Madrid, encabezado por Florentino Pérez, habría definido una postura firme para reclamar indemnizaciones millonarias al FC Barcelona. La base de esta posible demanda estaría sustentada en los daños deportivos, económicos y reputacionales derivados del escándalo arbitral que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

Esta eventual ofensiva legal seguiría la línea marcada previamente por el propio presidente madridista, quien advirtió públicamente que el club "va a ir hasta el final" en el esclarecimiento del Caso Negreira. El Real Madrid fue, además, el único club que decidió afrontar formalmente en el proceso judicial desde sus primeras etapas.

Como parte de este posicionamiento, la institución blanca solicitó con anterioridad auditorías exhaustivas, revisión de facturas, así como el análisis de las comunicaciones entre el FC Barcelona y las empresas vinculadas a Enríquez Negreira, con el objetivo de esclarecer el alcance real de los pagos realizados durante años.

El impacto institucional y las declaraciones de Florentino Pérez

José María Enríquez Negreira ocupó el cargo de vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, periodo en el que, según las investigaciones, el FC Barcelona habría realizado pagos millonarios por supuestos servicios de asesoramiento arbitral. Las autoridades analizan si dichas facturas podrían haber servido para encubrir prácticas ilícitas que comprometieran la integridad de la competición.

Los primeros reportes oficiales señalan que el exdirigente arbitral habría facturado varios millones de euros al club catalán entre 2001 y 2018. A partir de estas revelaciones, se abrió una investigación para determinar la finalidad real de esos pagos y si influyeron de alguna manera en decisiones arbitrales clave.

Florentino Pérez fue contundente al referirse al caso: "No es normal que el FC Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 28 millones de euros durante al menos ocho años. Tenía funciones clave en el sistema arbitral y ese periodo coincide, casualmente, con el más exitoso del Barcelona". El presidente blanco también cuestionó la falta de cambios profundos en las instituciones y aseguró que el Caso Negreira "quedará para siempre" en la memoria del futbol español.

