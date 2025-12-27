¡Adiós que dolió en Guatemala! DT mexicano se despide de la Selección Nacional

El ciclo de Marvin Cabrera en territorio guatemalteco llegó a su fin y el entrenador mexicano no quiso partir sin antes expresar su sentir. A través de un mensaje cargado de sentimiento, el exfutbolista profesional compartió sus reflexiones tras el tiempo dedicado al desarrollo del balompié en el país centroamericano.

¿Qué dijo Cabrera para despedirse de Guatemala?

Para Cabrera, la experiencia de portar el escudo nacional representó uno de los desafíos más significativos de su trayectoria en los banquillos. El técnico manifestó que fue un honor absoluto representar a la nación y trabajar bajo los colores de la bandera chapina durante su estancia oficial.

El estratega resaltó la calidez con la que fue recibido desde el primer día por parte de los ciudadanos locales. En sus palabras de despedida, destacó que el trato de la gente lo hizo sentir siempre como en su propio hogar, un factor clave para su adaptación y entrega total al cargo.

"Gracias a este hermoso país y a su gente por hacerme sentir como en casa durante este tiempo", dictó parte del texto con el que cerró este capítulo. El timonel azteca reconoció que la conexión establecida con el entorno deportivo de Guatemala dejó una huella imborrable en su formación personal y profesional.

El mensaje concluyó con una referencia directa al himno nacional, al citar la frase "Guatemala tu nombre inmortal" para reafirmar su respeto hacia la patria que lo acogió. Con este gesto, Cabrera selló su salida de una forma elegante y respetuosa ante la mirada de la prensa y la opinión pública.

Durante su gestión, el entrenador buscó implementar una metodología de trabajo que permitiera el crecimiento de los jóvenes talentos guatemaltecos. Aunque los procesos llegan a su término, el legado de su paso por las categorías nacionales queda registrado como un esfuerzo por elevar el nivel competitivo de la zona.

La comunidad futbolística reaccionó con respeto ante las declaraciones del mexicano, quien siempre mantuvo una postura profesional frente a los retos deportivos. Su partida deja una vacante que la federación deberá cubrir con la mira puesta en los compromisos internacionales que aguardan en el calendario.

Cabrera le dice adiós a una importante etapa

Marvin Cabrera cierra así su travesía por el futbol de Centroamérica con la frente en alto y con el reconocimiento de quienes trabajaron a su lado. El futuro del técnico ahora apunta hacia nuevos horizontes, pero con el recuerdo latente de una nación que le brindó la oportunidad de liderar su escudo.

