¿Este año es el bueno? Arsenal cierra 2025 como líder de la Premier League y mira al título

Arsenal ha sufrido en años recientes por no lograr conquistar el título de Premier League, el cual no gana desde la temporada 2003-2004. Desde la llegada de Mikel Arteta, los Gunners demuestran un futbol vistoso y muy trabajado, pero no se ha reflejado con trofeos importantes.

Festejo | AP

¿Cómo ha sido el proceso de Mikel Arteta en Arsenal?

El proyecto de Mikel Arteta comenzó en 2019, pero hasta ahora no ha logrado entregar un título importante como la Premier League o Champions League, pero la afición todavía tiene esperanzas de que pronto lo consiga.

Esta temporada, las sensaciones son positivas para los Gunners, que cierran el año como líderes de la Premier League, una buena señal para que sueñen con el título de liga, que rompería una sequía de casi 22 años.

Con 42 unidades, Arsenal se pone a dos puntos de distancia de su más cercano perseguidor, Manchester City, equipo que está acostumbrado a la presión de la carrera por el título, y que los Gunners no han sabido arrebatarles la corona.

Cabe señalar que el Liverpool es el único equipo que ha sido campeón de Premier League durante la época dorada del Manchester City bajo el mando de Pep Guardiola, por lo que será un reto para el Arsenal añadirse a la lista.

En acción | AP

Más aspiraciones para el Arsenal

Además, el equipo de Londres también es un serio candidato para conquistar la Champions League. Esta temporada se convierte en una prueba de fuego para Mikel Arteta para conseguir un título importante de una vez por todas.

El futuro de la plantilla también depende del éxito inmediato para retener a sus principales figuras ante el acecho de otros gigantes europeos. Un fracaso este año obligaría a la directiva a replantear la continuidad de ciertas piezas que todavía no conocen el sabor de la victoria en torneos de primer nivel.

Arteta enfrenta su momento de mayor presión, pues la historia del club exige un desenlace con trofeos tras años de un proceso que todavía no toca el cielo con las manos.

Festejo | AP




