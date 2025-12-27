VIDEO: Encuentran capítulo perdido de "El Chavo del 8"

Un capítulo de El Chavo del 8 que muchos creían perdido ha vuelto a circular tras ser difundido desde una cinta VHS grabada en 1973, informó la cuenta oficial de la serie en redes sociales.

Un episodio poco conocido de El Chavo del Ocho resurge tras décadas gracias a una cinta VHS hallada por un fan. / X: @ChavodelOcho_Of

La serie —creada por Roberto Gómez Bolaños y transmitida originalmente de 1973 a 1980— sigue siendo un ícono de la televisión mexicana y latinoamericana, con millones de seguidores que celebran la recuperación de material que no estaba disponible en archivos oficiales.

La serie fue creada por Roberto Gómez Bolaños. / X: @ChavodelOcho_Of

¿Qué muestra este capítulo y por qué causa discusión?

En la grabación aparecen personajes clásicos como:

El Chavo (Roberto Gómez Bolaños)

Don Ramón (Ramón Valdés)

Kiko (Carlos Villagrán)

El señor Barriga (Édgar Vivar)

Doña Florinda (Florinda Meza)

La trama se centra en “Goteras en la casa de Don Ramón”, situación en la que El Chavo ayuda a sacar el agua que se filtra en la vecindad.

Algunos seguidores notaron variaciones en los diálogos y la dinámica entre personajes, aspectos poco comunes respecto a versiones más conocidas de la historia.

Este episodio de 1973 muestra a Don Ramón lidiando con goteras en su casa. / X: @ChavodelOcho_Of

¿Es realmente un episodio inédito?

Hay debate entre fanáticos y especialistas:

Algunos sostienen que este capítulo sí fue transmitido en el pasado, incluso en retransmisiones en otros países .

Otros aseguran que existen dos versiones del guion, y la recuperada sería la versión original de 1973, distinta a la que quedó en la memoria colectiva

El material fue difundido en redes sociales. / X: @ChavodelOcho_Of

¿Cómo fue hallado este material?

El material fue difundido el 26 de diciembre de 2025 a través de la cuenta oficial de El Chavo del Ocho en la red social X (antes Twitter). En el mensaje se indicó que el episodio se encontró en una cinta VHS en manos de un fanático de Puerto Rico.

Hallazgos como este se vuelven especialmente relevantes porque archivos originales pudieron perderse o dañarse con el tiempo, y recuperaciones caseras ayudan a preservar la historia de la televisión.

Legado que sigue vivo

A más de cinco décadas del estreno original de la serie, y más de una década después del fallecimiento de su creador (28 de noviembre de 2014), El Chavo del 8 continúa generando interés y reencuentros con su legado televisivo.