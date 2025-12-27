¿Sube la gasolina el 1 de enero de 2026? Hacienda ya respondió y esto es lo que debes saber

En medio del nerviosismo por la actualización del IEPS y el inicio del nuevo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que el precio de la gasolina no subirá el 1 de enero de 2026, a pesar de los ajustes por inflación que se acaban de publicar en el Diario Oficial de la Federación.

“La actualización del IEPS por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor”, explicó la SHCP, encabezada por Édgar Amador Zamora.

El Gobierno federal asegura que el costo de la gasolina no pasará de los 24 pesos / FREEPIK

La aclaración llega justo después de que circularan versiones sobre una posible alza, luego de que el impuesto a la gasolina Magna pasara de 6.45 a 6.70 pesos por litro, la Premium de 5.45 a 5.65 pesos y el diésel de 7.09 a 7.36 pesos.

El pacto: que la Magna no pase de 24 pesos

La llamada Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina fue creada en marzo pasado y reafirmada en septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum en una reunión con empresarios gasolineros. El objetivo: que la gasolina regular de Pemex no rebase los 24 pesos por litro.

Los combustibles se mantendrán a su precio pese a la inflación / FREEPIK

Esta estrategia fue formalizada mediante la “Política Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México”, suscrita en febrero entre el gobierno federal y el sector privado.

En su primera fase logró reducir el precio promedio nacional a 23.54 pesos por litro.

No aplica en la frontera (por ahora)

Eso sí: la medida no considera las zonas fronterizas, donde existen otros costos y estímulos fiscales. Ahí los precios pueden variar.

El IEPS se incrementó al costo por litro de todas las gasolinas / FREEPIK

Pero para el resto del país, la estrategia no sólo ha ayudado a contener el costo del combustible, también ha reducido la incertidumbre económica en los hogares mexicanos, de acuerdo con la Secretaría de Energía.

Gasolina estable = menos huachicol

La Sener también destaca que esta política ha incentivado la compra en estaciones formales, lo que ha ayudado a combatir el robo y venta ilegal de gasolinas.

“Debido a esta medida, la población estaba regresando a comprar a las estaciones de servicio”, afirmaron empresarios del ramo durante la Convención de la Onexpo en mayo pasado.

El combate al huachicol ha funcionado durante este año / FREEPIK