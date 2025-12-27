Uchenna Kanu refuerza a Cruz Azul Femenil para el Clausura 2026

Uchenna Kanu se convertirá en jugadora de Cruz Azul Femenil. La delantera nigeriana arribó este día a la Ciudad de México para integrarse al plantel que dirige Diego Testas, convirtiéndose en uno de los refuerzos más importantes de la Máquina Celeste de cara al torneo Clausura 2026.

La operación fue concretada tras el trabajo de Fernanda Pons, quien resolvió los últimos detalles en la negociación y logró cerrar el fichaje de la talentosa artillera, una futbolista con experiencia internacional y conocimiento del futbol mexicano.

Kanu antes de un partido de Tigres | IMAGO7

“Regresar a México es muy bonito, es muy hospitalario, estoy muy emocionada de volver”, dijo a su llegada a la Ciudad de México.

Kanu no es ajena a la Liga MX Femenil. Durante su etapa con Tigres Femenil, la atacante disputó 38 partidos, marcó 22 goles y fue parte de un equipo campeón, dejando una huella importante por su potencia física y capacidad goleadora.

La nueva jugadora celeste llega en calidad de agente libre luego de su paso por el Racing Louisville FC de la NWSL, liga considerada una de las más competitivas del mundo.

Kanu festeja un gol | IMAGO7

En el segundo semestre de la temporada, Kanu se mantuvo sin actividad debido a una molestia en la rodilla, situación que ya quedó atrás para encarar este nuevo reto.

Cruz Azul Femenil debutará en el Clausura 2026 el próximo 5 de enero, cuando visite a León en busca de iniciar el torneo con una victoria y sumar sus primeros tres puntos.

Con la llegada de Uchenna Kanu y su sociedad esperada con Aerial Chavarin, la Máquina Celeste apunta a conformar una de las duplas ofensivas más potentes de la Liga MX Femenil para el próximo certamen.