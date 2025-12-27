Le cortaron la oreja a Florinda Meza: esto dijo la actriz sobre su estado de salud

La actriz confiesa que se sometió a un tratamiento estético que le costó parte de su cara

La también productora dijo que le han picado toda la cara para lucir más joven.
La también productora dijo que le han picado toda la cara para lucir más joven. | IG: @florindamezach1
Jorge Reyes Padrón
27 de Diciembre de 2025

Florinda Meza, actriz emblemática de la televisión mexicana, volvió a acaparar reflectores tras revelar un procedimiento estético que le dejó no solo cicatrices emocionales, sino también físicas: le cortaron un pedazo de oreja.

En una entrevista reciente para el programa De Primera Mano, la productora que dio vida a Doña Florinda habló abiertamente de su experiencia con un tratamiento rejuvenecedor que, aunque le trajo ciertos beneficios, también la hizo replantearse los límites del dolor en nombre de la belleza.

Florinda Meza se sometió a un tratamiento en el rostro / IG: @florindamezach1
“Sentía que no había un pedazo de mi piel que no hubieran tocado”

La confesión fue tan directa como impactante: “Me han picado tanto toda la cara… que sentía que no había un pedazo de mi piel que no hubieran tocado”. 

Según detalló Meza, el tratamiento consistió en extraer células de su oreja para posteriormente reinyectarlas en zonas como cara, cuello y manos con el fin de mejorar su apariencia.

La actriz revela que le cortaron un pedazo de oreja para rejuvenecer / IG: @florindamezach1
Aunque mencionó haber notado ciertos cambios positivos en su piel, no ocultó que el procedimiento fue duro. “Me dolió muchísimo, no sé si lo volvería a hacer”, confesó la actriz de 75 años.

¿Qué tan efectivos son los tratamientos con células madre?

El tratamiento al que se sometió Florinda Meza se basa en la aplicación de células madre, una técnica que promete estimular la regeneración celular, aumentar la producción de colágeno y mejorar la textura cutánea. No obstante, los especialistas advierten que este tipo de procedimientos pueden ser invasivos, con resultados muy variables entre cada paciente.

La esposa de Gómez Bolaños asegura que no lo volvería a hacer / IG: @florindamezach1
Entre documentales, pleitos y MasterChef

Florinda Meza no solo ha sido noticia por su intervención estética. Este 2025 ha sido un año intenso para ella: lanzó Atrévete a vivir, un documental autobiográfico narrado con inteligencia artificial para contar su versión de la historia con Chespirito, luego de que la bioserie Sin querer queriendo la retratara como antagonista.

En diciembre reavivó la batalla legal por el personaje de La Chilindrina, asegurando que María Antonieta de las Nieves “se apropió ilegalmente” del mismo. Además, corre el rumor de que podría unirse al elenco de MasterChef Celebrity de TV Azteca.

Florinda Meza acaparó las cámaras tras sus polémicas declaraciones / IG: @florindamezach1
