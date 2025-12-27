Roberto Hernández, extécnico de Monarcas, se convierte en entrenador del Xelajú MC

El Xelajú MC de Guatemala hizo oficial la llegada de Roberto Hernández, extécnico de Monarcas Morelia, a sus filas como nuevo DT, tras la inesperada salida de Amarini Villatoro, en donde además de la liga doméstica afrontará la Copa de Campeones de la Concacaf.

El entrenador emexicano vivirá otra experiencia desde una trinchera diferente, ya que anteriormente estuvo al mando de Comunicaciones FC donde mostró una carta de presentación buena; sin embargo, fue sustituido tras los resultados adversos en la primera vuelta del certamen.

Roberto Hernández l Xelaju_Oficial

El anuncio fue dado a conocer por la directiva quetzalteca a través de sus canales oficiales, generando expectativa entre la afición superchiva, que confía en un nuevo proyecto deportivo, donde resalta: “El Club Xelajú MC da la bienvenida al profesor Roberto Hernández”.

El estratega mexicano llega con la misión de fortalecer la identidad competitiva de Xelajú MC y devolverle protagonismo en el campeonato local. La dirigencia destacó su metodología de trabajo, liderazgo y capacidad para gestionar planteles, elementos clave para un equipo que aspira a pelear en la parte alta de la tabla y ser protagonista en la liguilla.

DT mexicano con experiencia l CremasOficial

¿Cuál ha sido el perfil de Roberto Hernández?

Roberto Hernández cuenta con una trayectoria construida principalmente en el futbol mexicano, donde ha trabajado tanto en Primera División como en categorías de desarrollo y ascenso. A lo largo de su carrera se ha caracterizado por su enfoque táctico equilibrado, la disciplina defensiva y la promoción de jóvenes talentos, aspectos que han sido bien valorados por los clubes en los que ha colaborado.

Además de su experiencia en el banquillo, Hernández ha formado parte de cuerpos técnicos en distintos proyectos deportivos, lo que le ha permitido adquirir una visión integral del juego y de la gestión de vestidores. Su preparación constante y conocimiento del futbol regional fueron determinantes para que Xelajú MC se decidiera por su contratación.

Durante su paso en Comunicaciones l CremasOficial

Un nuevo reto

Para el técnico mexicano, esta etapa representa un nuevo reto internacional, así como una oportunidad de dejar huella en el futbol centroamericano. Hernández ha manifestado su compromiso de adaptarse rápidamente al entorno guatemalteco y de trabajar de la mano con la directiva y los jugadores para alcanzar los objetivos trazados.

Con la llegada de Roberto Hernández, Xelajú MC inicia una nueva era en su banquillo, ilusionando a su afición con un proyecto serio y ambicioso. El reto no será sencillo, pero la experiencia del estratega mexicano genera confianza en que el equipo podrá competir al máximo nivel y recuperar el protagonismo que históricamente lo ha caracterizado.

Parte de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD