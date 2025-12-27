¡A la lomita! Mr. Iguana protagonizó el lanzamiento de la primera bola en el Estadio de Tomateros

Mr. Iguana se bajó del ring para ser el protagonista del lanzamiento de la primera bola en el segundo juego de la serie de los Tomateros frente a los Águilas de Mexicali, en donde los locales lograron empatar la pizarra tras dos duelos.

El luchador mexicano abrió la previa con un lanzamiento desde la lomita acompañado de su imprescindible Iguana, tras ese momento el personaje que ha enamorado a propios extraños de la lucha libre dejó un mensaje conmovedor.

“Desde morro que iba al extinto Ángel Flores , anhelaba escuchar al “Caifán” anunciarme para salir del dogout. Ayer fue un check más de este bendito año. Gracias Tomateros”, escribió el mexicano acompañado de una imágenes del momento.

El oriundo de Culiacán sirvió como el hombre de buena suerte después de que los Tomateros lograron empatar la serie tras quedarse con la victoria en el segundo de la serie con pizarra de 4-1 donde los guindas tuvieron a su jugador potente en la persona de Luis Cessa.

¿Cómo se volvió famoso Mr. Iguana?

De México para el mundo. Mr. Iguana conquistó los corazones de los fanáticos de la lucha libre en su debut en WWE, en Worlds Collide. El luchador mexicano no solo tuvo un gran paso por la empresa norteamericana, sino que también ha sido uno de los favoritos en Triple A.

El luchador de Culiacán realizó su debut junto a Octagón Jr. y Aerostar, en una lucha de tercias frente a Lince Dorado, Dragon Lee y Cruz del Toro. Mr. Iguana fue el favorito de la afición que se dio cita en el KIA Forum de Los Ángeles.

¿Quién es ese personaje?

Licenciado en Comunicación, pero luchador por profesión, así ha sido la carrera del sinaloense de 38 años de edad. Desde los cuadriláteros independientes de nuestro país, hasta ser parte importante del roster de AAA, Mr. Iguana ha destacado por su increíble habilidad y carisma sin igual.

Mr. Iguana debutó en 2009 en la lucha independiente de nuestro país, sin embargo, en 2015 tuvo su primera aparición en el CMLL. Después se volvió un recurrente en AAA, para ahora ser una de las caras más importantes de la lucha libre mexicana en la actualidad.

