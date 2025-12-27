Niño pierde un dedo del pie tras accidente en escalera eléctrica del WTC en CDMX

Un accidente en una escalera eléctrica dentro del World Trade Center, ubicado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, CDMX, dejó a un niño de tres años con la amputación de uno de los dedos de su pie, luego de que su calzado quedara atorado en el mecanismo del equipo.

iStock

¿Cómo ocurrió el accidente?

El hecho se registró la noche del 26 de diciembre de 2025, cuando el menor, acompañado por su madre, hacía uso de una escalera eléctrica en el interior del complejo comercial del WTC. En un momento, su zapato quedó atrapado entre los escalones y partes móviles de la escalera, lo que provocó una lesión grave en su pie.

Testigos intentaron auxiliar al niño, pero ante la presión del mecanismo no fue posible liberar la extremidad de inmediato.

iStock

Respuesta de emergencia y atención médica

Tras el reporte del incidente, elementos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez y paramédicos llegaron al lugar para atender al menor. El pie fue liberado y se constató que uno de los dedos estaba amputado.

Paramédicos lograron encontrar el dedo desprendido en la zona de la escalera y, junto con el niño, lo trasladaron a un hospital para ofrecer atención médica. El objetivo de los médicos es evaluar si es posible reimplantar el dedo, aunque esto dependerá de diversos factores clínicos.

Las autoridades acordonaron el área para las indagatorias correspondientes y determinar las causas y circunstancias del accidente.

iStock

Seguridad en escaleras eléctricas

Los accidentes con escaleras eléctricas suelen estar relacionados con el atrapamiento de ropa, zapatos o extremidades en las zonas donde las partes móviles se encuentran con las placas laterales o finales. Aunque este tipo de mecanismos está diseñado para uso cotidiano, requieren supervisión constante y atención especial cuando son utilizados por menores de edad.