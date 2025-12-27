Baltimore Ravens vs Green Bay Packers EN VIVO NFL Semana 17

SIGUE TODAS LAS ACCIONES EN VIVO

Todo o nada para los de Maryland. La penúltima semana de temporada regular de la NFL tiene un duelo estelar y de vida o muerte para los Baltimore Ravens (7-8), quienes se aferran a un milagro para entrar a postemporada. Aunque, para mantenerse con vida, tienen que sacar la victoria del campo de Lambeau ante los Green Bay Packers (9-5-1).

El equipo de Matt LaFleur logró su pase a la postemporada sin jugar, ya que la derrota de los Detroit Lions los acomodó en los Playoffs. Sin embargo, el equipo de Wisconsin aún sueña con ganar el Norte de la Nacional, algo que no consiguen desde 2021.

Para poder ganar la división tienen que ganar sus últimos partidos y esperar la derrota de los Chicago Bears, aunque tendrán una gran dificultad en su camino. Los Empacadores pusieron como cuestionables a Jordan Love y Malik Willis, mariscal uno y dos del equipo de Wisconsin.

Pese a tener la duda sobre la posible ausencia de los dos mariscales de campo, los Cuervos no corren con la misma suerte. Lamar Jackson, dos veces MVP de la NFL, sufrió una conmoción en la espalda y es duda para el partido ante los Packers, por lo que la continuidad del equipo de Maryland con rumbo a los Playoffs es incierta.

Además de la lesión de Lamar, los Baltimore Ravens ya no dependen de sí mismos para entrar a la postemporada. En caso de perder quedan fuera, mientras que sí ganan, tienen que esperar una derrota de los Pittsburgh Steelers ante los Cleveland Browns para decidir el futuro de la AFC Norte en la última semana.

Se acerca el inicio entre Packers y Ravens desde el Lambeau

Clock it

La salida al emparrillado de los Packers

Ball on 3

Kick-off en Lambeau

1er/4to: Packers 0-0 Ravens

Brandon McManus lanza a patada incial que viaja hasta la yarda 2, LaJohntay Wester devuelve el kickoff y es detenido en la yarda 25 de Baltimore

1er/4to: Packers 0-7 Ravens

Los Ravens inician fuertes por tierra, Derrick Henry convirtió el primer touchdown en la primera ofensiva letal. Tyler Loop convierte el punto extra

1er/4to: Packers 7-7 Ravens

Malik Willis conecta pase profundo al centro con Christian Watson para 39 yardas y le pone número a la casa. Brandon McManus convierte el punto extra