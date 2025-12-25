Fanáticos de Lions acusan a los árbitros de manipular el partido ante Vikings tras video viral

Los Detroit Lions quedaron oficialmente fuera de la postemporada, sin embargo, más allá de la derrota del equipo algunos fanáticos empezaron un debate en redes sociales por un supuesto amaño de partido. Tras la derrota ante los Minnesota Vikings, aficionados del equipo de Michigan señalaron a los árbitros y a la NFL luego de que se difundiera un video que, según algunos usuarios, evidenciaría una supuesta manipulación del encuentro.

Por primera vez en tres años, los Lions encadenaron tres derrotas consecutivas y, con ello, quedaron oficialmente fuera de los Playoffs. El partido frente a Minnesota estuvo marcado por una actuación complicada de Jared Goff, quien registró cinco de las seis entregas de balón del equipo, firmando uno de los partidos más difíciles de su carrera reciente.

Tuvo un partido para el olvido | AP

El video que desató la polémica en redes

A pesar del mal desempeño colectivo, parte de la afición de Detroit desvió la atención hacia el arbitraje. En plataformas digitales comenzó a circular un video que acusa a los oficiales de influir en el desarrollo del partido, aunque durante el juego no se presentaron jugadas que fueran catalogadas como abiertamente polémicas.

En las imágenes se observa a un integrante del personal de la línea lateral de la NFL realizando el movimiento de “salida en falso” instantes antes de que se desarrollara una jugada ofensiva de Detroit. Posteriormente, los Lions fueron sancionados precisamente con una penalización por salida en falso, situación que detonó las acusaciones de manipulación por parte de algunos seguidores.

Cuestionaron a los árbitros | AP

¿Quién es la persona que aparece en la grabación?

El video también permite identificar al individuo por su vestimenta, un traje color aguamarina con el logotipo de la NFL y auriculares, elementos que lo señalan como parte del equipo de operaciones y comunicaciones de la liga. Su función principal en la banda es supervisar y mantener los auriculares de los entrenadores, así como asegurarse de que las comunicaciones de ambos equipos funcionen correctamente durante el partido.

De acuerdo con los protocolos de la NFL, se trata esencialmente de un técnico u oficial secundario de comunicaciones, cuya labor es mantener la tecnología operando de forma adecuada y equitativa durante el juego, sin intervención directa en las decisiones arbitrales ni en el desarrollo de las jugadas.

Descartaron el amaño | AP

Mientras el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, la derrota ante los Vikings ya quedó registrada como el partido que marcó la eliminación de Detroit, en medio de un cierre de temporada que generó tanto análisis deportivo como controversia en el entorno digital.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C