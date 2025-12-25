Vikings vence a los Lions y los elimina de la postemporada

Se despiden de la postemporada. Por primera vez en tres años los Detroit Lions perdieron tres partidos consecutivos y tras caer ante los Minnesota Vikings, el equipo se despidió oficialmente de los Playoffs. Jared Goff tuvo cinco de las seis entregas de balón del equipo firmando uno de los peores partidos de su carrera.

A pesar de no contar con su mariscal de campo titular y ya estar eliminados de los Playoffs, los Vikings lograron sumar una nueva victoria hilando tres consecutivas. El novato Max Bosmer fue el encargado de comandar la ofensiva y aunque tuvo un partido discreto completando tan sólo nueve pases para 51 yardas, no tuvo errores y esa fue la diferencia.

Se impusieron a los Lions | AP

Los errores de Detroit

La defensa de Detroit mantuvo al equipo en el partido, sin embargo, los errores de la ofensiva terminaron costándoles la derrota. Seis de las 13 series ofensivas de los Lions terminaron en entregas de balón recuperadas por los Vikings.

Goff fue el más grande culpable de la derrota de su equipo. El mariscal de campo tuvo dos intercepciones y tres fumbles, terminando el partido con tan sólo 18 pases completados para 197 yardas. A esto se le suma un balón suelto de Jahmyr Gibbs.

Tuvieron 6 entregas | AP

A pesar de todas las entregas, la ofensiva de los Vikings no supo aprovecharlos pues de las seis entregas, sólo lograron capitalizar con una anotación en una ocasión. De las otras cinco sumaron tres goles de campo y dos despejes.

Aun así, fue en el tercer cuarto cuando, con un acarreo de 65 de Jordan Addison, los Vikings lograron despegarse a dos anotaciones de los Lions. Con esto Minnesota presume de haber eliminado tanto a los Cowboys como a los Lions.

Ya no pelean por más | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C