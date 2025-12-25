Vikings vence a los Lions y los elimina de la postemporada

Seis entregas de balón, cinco de Jared Goff, pusieron fin a la temporada de Detroit

Vikings vence a los Lions y los elimina de la postemporada
Se llevaron el triunfo | AP
Rafael Trujillo Alarcón
25 de Diciembre de 2025

Se despiden de la postemporada. Por primera vez en tres años los Detroit Lions perdieron tres partidos consecutivos y tras caer ante los Minnesota Vikings, el equipo se despidió oficialmente de los Playoffs. Jared Goff tuvo cinco de las seis entregas de balón del equipo firmando uno de los peores partidos de su carrera.

A pesar de no contar con su mariscal de campo titular y ya estar eliminados de los Playoffs, los Vikings lograron sumar una nueva victoria hilando tres consecutivas. El novato Max Bosmer fue el encargado de comandar la ofensiva y aunque tuvo un partido discreto completando tan sólo nueve pases para 51 yardas, no tuvo errores y esa fue la diferencia.

Se impusieron a los Lions
Se impusieron a los Lions | AP

Los errores de Detroit

La defensa de Detroit mantuvo al equipo en el partido, sin embargo, los errores de la ofensiva terminaron costándoles la derrota. Seis de las 13 series ofensivas de los Lions terminaron en entregas de balón recuperadas por los Vikings.

Goff fue el más grande culpable de la derrota de su equipo. El mariscal de campo tuvo dos intercepciones y tres fumbles, terminando el partido con tan sólo 18 pases completados para 197 yardas. A esto se le suma un balón suelto de Jahmyr Gibbs.

Tuvieron 6 entregas
Tuvieron 6 entregas | AP

A pesar de todas las entregas, la ofensiva de los Vikings no supo aprovecharlos pues de las seis entregas, sólo lograron capitalizar con una anotación en una ocasión. De las otras cinco sumaron tres goles de campo y dos despejes. 

Aun así, fue en el tercer cuarto cuando, con un acarreo de 65 de Jordan Addison, los Vikings lograron despegarse a dos anotaciones de los Lions. Con esto Minnesota presume de haber eliminado tanto a los Cowboys como a los Lions.

Ya no pelean por más
Ya no pelean por más | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.
Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera:  https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

TE PUEDE INTERESAR

Tommy Castellanos retira apelación ante la NCAA y se declara elegible para el Draft 2026 de la NFL

Noticias | 25/12/2025

Tommy Castellanos retira apelación ante la NCAA y se declara elegible para el Draft 2026 de la NFL
NFL 2025: Panorama del MVP tras la semana 17

Noticias | 25/12/2025

NFL 2025: Panorama del MVP tras la semana 17
Dallas se mantuvo al frente en el marcador todo el partido

Cowboys | 25/12/2025

¡Santa llegó a Dallas! Los Cowboys vencieron a Washington en el primer duelo navideño del día
Te recomendamos
NFL y Netflix conquistan la Navidad con un show de medio tiempo protagonizado por Snoop Dogg
NFL

LO ÚLTIMO