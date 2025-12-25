NFL 2025: Panorama del MVP tras la semana 17

El mejor del año de la NFL. Solo restan dos partidos de temporada regular y con casi todos los boletos a la postemporada definidos, es momento de pensar en los logros individuales, como Mejor Ofensivo del año, Mejor Defensivo del año y sobre todo, el MVP de la temporada.

De momento parece que el premio ya tiene nombre y apellido pues Matthew Stafford llega como el gran favorito a ganarlo tras una gran temporada en cuanto a las estadísticas. El QB de Los Rams ha sumado 4 mil 179 yardas 40 pases de anotación y tan sólo cinco intercepciones. La única problemática para el mariscal de campo es que los Rams no apuntan a terminar líderes de conferencia, lo cual podría afectar las votaciones.

El otro gran candidato a conseguir el reconocimiento individual es el mariscal de segundo año, Drake Maye. El QB de los Patriotas ha tenido una gran temporada, sin embargo, es la temporada colectiva de su equipo lo cual lo ha puesto como candidato al trofeo. Nueva Inglaterra está a nada de ser campeón de división y tiene grandes posibilidades de ser el mejor de la Americana. Esto, y sus 3 mil 947, 25 pases de anotación y sólo 8 intercepciones también lo ponen con posibilidades para ser campeón.

Finalmente está Josh Allen. El actual MVP vuelve a aparecer como uno de los candidatos al trofeo individual. Aunque está lejos de los números de Maye o Stafford al tener 3 mil 406, 25 anotaciones y 10 intercepciones, es su habilidad para correr el balón y la buena temporada de su equipo que lo pone como candidato.

Cabe destacar que, podría haber otros candidatos, como Nik Bonitto el defensivo de los Broncos o Christian McCaffrey, la realidad es que, el trofeo ha dejado de ser un reconocimiento a cualquier jugador y ahora se entrega únicamente a los mariscales de campo.

Ahora, los tres grandes candidatos tendrán un par de partidos para elevar sus estadísticas individuales, además de mejorar su posición rumbo a la postemporada y así poder quedarse con el reconocimiento de la NFL.

