Josh Johnson será el QB titular para Washington en el partido navideño ante los Cowboys

Los Washington Commanders anunciaron un cambio de mariscal de campo para el partido sin trascendencia ante los Dallas Cowboys en esta navidad. Ante las lesiones de Jayden Daniels y Marcus Mariota, el equipo capitalino se ha visto forzado a recurrir a Josh Johnson para enfrentar a su rival divisional.

El enfrentamiento entre Dallas y Washington será uno de los tres partidos que habrá este 25 de diciembre, sin embargo, en este encuentro ya no se juega nada más que la honra. Ambos equipo quedaron eliminados de la contienda por la postemporada por lo que el juego en el Northwest Stadium, solo servirá para pasar el rato.

Tendrán otro cambio de QB | AP

A pesar de ya no tener nada en disputa, el conjunto capitalino quiere cobrar venganza después de la fuerte derrota que sufrieron ante su rival divisional en su primer enfrentamiento en la temporada de 44-22. Además, Dallas ha aplastado a los Commanders de visita en sus últimos dos encuentros.

Un cambio de QB

Desafortunadamente para los Commanders, la ofensiva, que ha batallado en toda la campaña, deberá ser comandada por el tercer mariscal de campo en Josh Johnson. Esto debido a que tanto Jayden Daniels (descartado el resto del año) y Marcus Mariota, no podrán jugar.

La semana pasada, Johnson tuvo que entrar al partido en la derrota ante los Eagles luego de que Mariota sufriera dolencias en su mano. El mariscal de 39 años lanzó tan sólo nueve pases, completando cinco de ellos para 43 yardas y una intercepción.

Será el titular | AP

A pesar del mal desempeño ante Filadelfia, el veterano ya tiene bastante experiencia en la NFL aunque toda como suplente. Desde 2009 ha estado en siete equipos distintos, teniendo más actividad con Tampa Bay (equipo que lo reclutó), jugando 26 partidos en tres años.

El equipo capitalino ahora buscará revertir el mal paso pues, han perdido nueve de sus últimos 10 encuentros sumando un récord de 4-11, firmando una temporada para el olvido tan sólo un año después de estar peleando por el paso al Super Bowl.

Buscan el triunfo ante Dallas | AP

