Boxing Day y Copa Africana comandan la actividad deportiva del día

Partidos de hoy viernes 26 de diciembre
Boxing Day 2025 | AP
Fernando Villalobos Hernández
25 de Diciembre de 2025

La actividad deportiva no se detiene tras la Navidad. Este viernes 26 de diciembre de 2025, los aficionados podrán disfrutar de una agenda cargada de emociones que abarca desde el fútbol europeo y africano hasta el mejor baloncesto del mundo.

Boxing Day

Como es tradición en el fútbol inglés, el Boxing Day se lleva los reflectores. El duelo más atractivo de la jornada en la Premier League será el enfrentamiento entre el Manchester United y el Newcastle United. El partido está programado para las 14:00 horas y se podrá seguir a través de la señal de Fox One. Ambos equipos buscan consolidarse en la tabla, lo que garantiza un choque de alta intensidad en una de las fechas más emblemáticas del calendario futbolístico.

Solo habrá un juego en Boxing Day | AP

Copa Africana de Naciones

El fútbol internacional continúa con dos encuentros cruciales de la Copa Africana de Naciones. La actividad comienza temprano, a las 09:00 horas, con el choque entre Egipto y Sudáfrica a través de Claro Sports y Fox Sports. Más tarde, a las 14:00 horas, coincidiendo con el duelo de la Premier, Marruecos se medirá ante Malí en un partido que promete ser estratégico y disputado por las pantallas de Fox. Por otro lado, la Saudi Pro League también tendrá acción con el Al-Hilal frente al Al-Fateh a las 11:30 horas, sumando más opciones para los amantes del balompié en plataformas como OneFootball y Tubi.

Copa Africana sigue la Fase de Grupos | AP

NBA domina la cartelera nocturna

Para cerrar con broche de oro, la NBA tomará el control de la noche con una ráfaga de partidos simultáneos a partir de las 18:00 horas. Entre los choques más destacados se encuentran los duelos de Boston Celtics contra Indiana Pacers, Charlotte Hornets frente a Orlando Magic, Toronto Raptors ante Washington Wizards y el cruce entre Miami Heat y Atlanta Hawks.

La jornada concluirá oficialmente a las 18:30 horas con el enfrentamiento entre los Philadelphia 76ers y los Chicago Bulls, disponible para los suscriptores de NBA League Pass y Prime Video. Sin duda, este viernes ofrece un menú ideal para los fanáticos que buscan una oferta deportiva completa y variada.

NBA no para en épocas decembrinas | AP
Deporte / LigaEvento (Local vs. Visitante)HorarioCanales de Transmisión
Copa AfricanaEgipto vs. Sudáfrica09:00 hrsClaro Sports, Fox Sports, Fox One
Saudi Pro LeagueAl-Hilal vs. Al-Fateh11:30 hrsFox One, Tubi, OneFootball
Copa AfricanaMarruecos vs. Malí14:00 hrsFox, Fox One
Premier LeagueManchester United vs. Newcastle14:00 hrsFox One
NBACeltics vs. Pacers18:00 hrsNBA League Pass
NBAHornets vs. Magic18:00 hrsNBA League Pass
NBARaptors vs. Wizards18:00 hrsNBA League Pass
NBAMiami Heat vs. Hawks18:00 hrsNBA League Pass
NBA76ers vs. Chicago Bulls18:30 hrsNBA League Pass, Prime Video

