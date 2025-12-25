NFL 2025: ¿Qué equipos ya están eliminados de Playoffs?

La temporada regular de la NFL cada vez está más cerca de su final, por lo que los equipos no sólo se perfilan para competir por la postemporada, sino que también ya hay varios que empiezan a pensar en el Draft del próximo año al quedar oficialmente eliminados de los Playoffs.

Tras 16 semanas de competencia ya hay 15 equipos eliminados y otros dos que tienen medio pie fuera de la pelea. De estos equipos, siete son de la Conferencia Americana y otros ocho de la Conferencia Nacional. Para el final de la Semana 17 se podrían definir a todos los equipos que quedarán fuera de la postemporada.

Se alejan de los Playoffs | AP

Fuera de la Nacional

El primer equipo en quedar fuera de la postemporada fueron los New York Giants. Tras sumar un récord de 2-11 con siete derrotas al hilo, el equipo llegó a la semana 13 ya fuera de los Playoffs al ya no poder alcanzar a los Eagles en su división ni a los puestos de Comodín. El equipo ya eliminado, piensa en la próxima campaña.

Los Washington Commanders también quedaron fuera. Esto después de haber llegado hasta el partido de Conferencia la temporada pasada, siendo una de las peores caídas en épocas recientes. Poco después los Cowboys completaron a todos los equipos de la NFC Este en quedar fuera de la postemporada.

En la Conferencia Nacional también los Arizona Cardinals quedaron fuera siendo el único equipo de la NFC Oeste en ya no pelear por la postemporada. Además, en el Sur los New Orleans Saints y los Atlanta Falcons ya quedaron fuera de la postemporada.

Por último están los Minnesota Vikings y los Detroit Lions. Ambos equipos dieron un giro de 180 grados en el sentido contrario pues, pasaron de pelear por el primer sembrado de la división el año pasado a quedar fuera con un par de semanas por disputar.

Fueron de la final de conferencia a fuera en la W14 | AP

Fuera de la Americana

Como era de esperarse, los Tennessee Titans quedaron fuera de la postemporada siendo uno de los peores equipos de toda la Liga. Lo mismo se puede decir de los Cleveland Browns, los Raiders de Las Vegas y los Jets de Nueva York quienes estarán eligiendo entre el Top 10 del Draft de la próxima temporada.

La gran sorpresa fue la eliminación de los Kansas City Chiefs. El equipo quedo fuera de los Playoffs por primera vez desde 2014 y por primera vez en siete años no llegará como mínimo a la Final de Conferencia.

A estos equipos se unen los Cincinnati Bengals y los Miami Dolphins quienes siguen sin cumplir con las expectativas.

Ambos quedaron fuera | AP

A estos equipos, podrían unirse los Indianápolis Colts y los Baltimore Ravens con un mal resultado. Estos dos equipos tienen menos de 10% o menos de probabilidades de acceder a la postemporada.

