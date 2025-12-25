¡Santa llegó a Dallas! Los Cowboys vencieron a Washington en el primer duelo navideño del día

Feliz Navidad para Dallas. Tras una ofensiva letal durante la primera mitad, Cowboys derrotó 30-23 a Commanders, llevándose los dos juegos de la temporada 2025-26 de la NFL ante uno de sus mayores rivales y ponerse con una marca de siete ganados, ocho perdidos y un empate, ya sin posibilidades de entrar a la postemporada.

Ya en este juego, Dak Prescott superó nuevamente las 300 yardas tras completar 19 de 37 intentos de pase y dos touchdowns. En cuanto a yardas por tierra, Malik Davis fue el corredor más destacado por los Cowboys tras acumular 103 yardas en 20 acarreos, mientras que Javonte Williams también hizo lo propio con un touchdown.

Dak Prescott disfrutó mucho del juego | AP

Vaqueros imparables

Apenas en la primera posesión del juego, el equipo visitante se puso al frente en la pizarra. Luego de haber iniciado en la yarda 22 de su propio campo, Dak Prescott confirmó su gran temporada al comandar una gran ofensiva, la cual terminó con un pase de touchdown del mariscal de campo para Jake Ferguson; posteriormente, el punto extra fue efectivo y se ponía adelante 7-0.

Tras esto, Washington respondió con un gol de campo de 29 yardas de Jake Moody, para así poner el juego 7-3. Sin embargo, Dallas se despegó del juego tras dos touchdowns sin respuesta del rival. Luego de casi ocho minutos de posesión y recorrer 65 yardas, los ‘Vaqueros’ ampliaron su ventaja tras un acarreo de cuatro yardas de Javonte Williams a la zona de anotación y así poner el juego con un marcador de 14-3 en su favor.

Preciosa atrapada de Ferguson | AP

Posteriormente, en una patada de despeje, los Commanders arrinconaron a Dallas en su yarda tres, pero eso no fue impedimento para que ampliaran aún más su ventaja. Tras lograr salir de su propia zona roja, Dak Prescott mandó un pase para 86 yardas hacia KaVontae Turpin, para que así anotara touchdown y con el punto extra se pusiera 21-3 el juego, ya con tres posesiones de ventaja.

Se quedaron cerca

Tras esto, Washington no quiso quedarse atrás y tras recorres 60 yardas en dos minutos convirtieron su primer touchdown del juego y se acercaron 21-10. Pero antes del final de la primera mitad, Brandon Aubrey hizo efectivo un intento de gol de campo de 42 yardas, para así poner el juego 24-10, marcador con el que se fueron al medio tiempo. Ya para la segunda mitad, Commanders quiso recortar ventaja lo más pronto posible para acercarse en el encuentro.

En su segunda posesión del tercer cuarto, desde su propia yarda 28, Jacory Croskey-Merritt encontró un hueco en la defensiva de Cowboys, suficiente para correr toda la ruta y anotar touchdown, para así acercar a los Commanders con una pizarra de 24-17. Tras esto, Dallas respondió con un gol de campo de 52 yardas de Aubrey, mientras que Washington hizo lo propio con los pies de Jake Moody.

Croskey-Meritt tuvo un buen partido con Washington | AP

Con un marcador de 27-20, el juego se fue al último cuarto, donde Dallas amplió su ventaja con un gol de campo de 51 yardas y aunque Washington recortó por la misma vía a dos minutos del final del juego, no fue suficiente para tan siquiera empatar el juego, por lo que sumaron su segunda derrota de la temporada ante Cowboys, esta vez por un marcador menos abultado, pues solo fue por una posesión tras caer 30-23.