Precio del dólar hoy martes 10 de febrero de 2026 en México

El dólar arrancó este martes 10 de febrero de 2026 con una cotización de 17.23 pesos por unidad, de acuerdo con el tipo de cambio interbancario. El billete verde se mantiene estable, aunque con ligeros ajustes tras la jornada previa.

Este movimiento ocurre luego de que el lunes 9 de febrero, el dólar cerrara en 17.21 pesos, por lo que el inicio de hoy refleja un avance marginal de dos centavos, dentro de un mercado que sigue mostrando volatilidad contenida.

El dólar se cotiza promedio en $17.23 pesos por unidad/Google

Comparativa con el cierre del lunes 9 de febrero

Al cierre de la sesión del lunes, el dólar se ubicó en 17.21 pesos, mientras que durante la mañana de este martes se observó en 17.23 pesos.

El ajuste es mínimo, pero confirma que el tipo de cambio continúa operando en un rango estrecho, sin sobresaltos bruscos para el peso mexicano.

Precio promedio del dólar hoy

En el día hábil bancario, el precio promedio del dólar en México se ubicó en: Compra: 16.8086 pesos

Venta: 17.4635 pesos

Estos niveles reflejan una ligera apreciación del peso frente al dólar en comparación con semanas previas, especialmente en operaciones interbancarias.

La cotización del dólar puede cambiar entre cada institución bancaria/Pixabay

Análisis del dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado una tendencia lateral con sesgo bajista, moviéndose principalmente entre los 17.10 y 17.50 pesos. El comportamiento ha estado marcado por ajustes técnicos, menor presión externa y un entorno de menor nerviosismo en los mercados financieros.

Aunque se han registrado repuntes puntuales, el peso ha logrado defender niveles clave, manteniendo al dólar por debajo de la barrera de los 17.50 pesos.

Precio del dólar en bancos hoy

En ventanillas bancarias, el tipo de cambio presenta variaciones importantes según la institución financiera: Banco Azteca: compra en 16.00 | venta en 17.79

BBVA: compra en 16.35 | venta en 17.48

Banorte: compra en 16.00 | venta en 17.55

Santander: compra en 16.10 | venta en 17.80

Citibanamex: compra en 16.63 | venta en 17.59

Scotiabank: compra en 16.70 | venta en 18.20

Intercam: compra en 16.68 | venta en 17.69

Monex: compra en 16.36 | venta en 18.08

La racha negativa del dólar frente al peso continúa/Pixabay

Tipo de cambio FIX y referencia oficial

El tipo de cambio FIX, publicado por Banxico, se ubicó en 17.1907 pesos por dólar, mismo nivel utilizado para operaciones oficiales y obligaciones fiscales.

En el Diario Oficial de la Federación, el dólar se mantiene en ese mismo valor, sirviendo como referencia clave para trámites y pagos.

