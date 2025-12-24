NFL 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la Semana 17 de la temporada?

Penúltima semana de acción en la temporada regular de NFL. Con 14 equipos oficialmente eliminados y 10 ya con boleto en mano para la postemporada, ocho equipos aún pelean por la posibilidad de conseguir esos dos boletos restantes por Conferencia a la fase final de la campaña.

Esta semana además, es especial. No sólo habrán cuatro días de partidos, sino que también tendremos actividad el jueves navideño. Es justamente este 25 de diciembre que arranca la actividad con una triple cartelera, dos por las festividades y uno más por el Thursday Night Football.

Habrá juegos en navidad | X

Jueves navideños

Los Cowboys y Commanders abren la semana a mediodía. Aunque ambos equipos están oficialmente eliminados de la contienda, el duelo divisional promete un gran entretenimiento pues ambos buscan terminar la campaña con el pie derecho. Al término del encuentro arrancará el Lions Lions vs Vikings. En este segundo duelo divisional Detroit tiene aún posibilidades de acceder a los Playoffs, pero con tan sólo 6% de probabilidades, prácticamente necesitan un milagro.

Para cerrar la acción del jueves, los Broncos y los Chiefs se enfrentarán en Arrowhead. Con los Chiefs eliminados y sin Patrick Mahomes, los Broncos apuntan a dominar el partido de inicio a fin. Denver además necesita el triunfo para mantenerse líder de conferencia y líder de división.



Necesitan el triunfo | AP

Continúa la acción

Tras un breve descanso el viernes, la actividad continuará el sábado 27. En un duelo que fácilmente pod´riamos ver en los Playoffs, los Texans y Chargers se miden por mejorar su posición en la Conferencia Americana. Al término del juego se miden los Ravens y Packers. Ambos equipos necesitan el triunfo los descalabros de sus rivales para poder entrar a la postemporada.

El domingo tendremos los típicos juegos de mediodía, un par de ellos ya sin relevancia en la postemporada como lo son Cardinals vs Bengals y Saints vs Titans. Por su parte los duelos entre Buccaneers vs Dolphins y Seahawks vs Panthers, definirán el titulo de la NFC Sur, además de que Seattle lucha por mantener el liderato de la conferencia.

A su vez, Patriots vs Jets, Jaguars vs Colts destaca a dos equipos ya clasificados y que sólo buscan mejorar su posición rumbo a la siguiente ronda. Finalmente Steelers vs Browns podría definir el liderato en la AFC Norte.

Quieren el título divisional | AP

Juegos vespertinos

Ya en la tarde del domingo habrán dos duelos imperdibles aunque por distintas razones. El Giants vs Raiders se destaca porque será el duelo que defina al equipo con el primer pick global del Draft, mientras que el Eagles vs Bills podría ser un enfrentamiento de Super Bowl.

En cuanto a los juegos Prime Time, el domingo por la noche tendrá otro partido con sabor a playoffs con el Bears vs 49ers mientras que el lunes la actividad los cerrarán los Rams luchando por el primer sembrado de la conferncia ante los Falcons.