¿Por qué Paulette Gallardo fue hospitalizada de emergencia en Exatlón México?

A unas horas del esperado capítulo navideño de Exatlón México, se encendieron las alarmas en el equipo rojo. Paulette Gallardo tuvo que ser hospitalizada tras presentar malestares estomacales que comenzaron como una indigestión, pero terminaron con suero, fiebre y antibióticos.

“Algo me cayó mal, me siento como desganada, llegué a la clínica, me pusieron suero y me tomaron signos vitales, tenía fiebre y el cuerpo cortado”, relató la atleta a sus compañeros, visiblemente afectada.

Paulette Gallardo dijo que tuvo un dolor estomacal / IG: @paulettegallardo.mx

Paulette fue atendida de inmediato

Lo que parecía un malestar menor se complicó rápidamente. El equipo médico del reality decidió trasladarla a un hospital, donde recibió atención especializada.

“Me pusieron antibiótico de una, estuvo fuerte”, agregó Paulette, quien también recibió dos sueros para estabilizarse.

La infección estomacal estuvo tan fuerte que le aplicaron antibiótico / IG: @paulettegallardo.mx

Baja temporal, pero con ganas de volver

La emergencia médica le impidió participar en algunas competencias, aunque la producción confirmó que Paulette ya está fuera de peligro. “Me siento muy fatigada y con ganas de dormir”, confesó.

Los seguidores del programa podrán ver más detalles sobre el estado de salud de la competidora en el episodio del 24 de diciembre, uno de los más esperados por el público.

La atleta quiere regresar con su equipo para seguir compitiendo / IG: @paulettegallardo.mx

Batalla por la Navidad: ¿quién ganó?

Mientras Paulette se recupera, la adrenalina sigue al tope en Exatlón México. Este 24 de diciembre se disputa la tradicional Batalla Colosal, que por esta ocasión especial se convirtió en la Batalla por la Navidad.

De acuerdo con filtraciones en redes, el equipo azul se habría llevado la victoria, aunque el desenlace oficial se verá durante la transmisión nocturna.

No es la primera vez que Paulette va a parar al hospital / IG: @paulettegallardo.mx

Antonio Rosique, conductor del reality, adelantó que el premio será emotivo: “El equipo ganador podrá recibir a sus familiares y pasar tiempo con sus seres queridos durante la Navidad”.

Entre las recompensas están una cena temática y un momento íntimo con sus familias, algo invaluable tras semanas de aislamiento y esfuerzo físico.

La producción del reality llevó a la concursante al hospital / IG: @paulettegallardo.mx