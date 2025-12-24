Raiders coloca a Brock Bowers en lista de lesionados y pone fin a su temporada

Las Vegas Raiders han confirmado una importante baja para su ofensiva antes de enfrentar la Semana 17. La organización anunció oficialmente que su estrella, el ala cerrada Brock Bowers, ha sido colocado en la reserva de lesionados (IR), lo que pone fin de manera definitiva a su participación en la actual campaña.

Brock Bowers a reserva de lesionados | AP

El jugador de segundo año no podrá estar presente en el emparrillado para el cierre del calendario, incluyendo el crucial duelo de este domingo ante los New York Giants.

Complicado segundo año

La temporada 2025 fue un desafío constante para Bowers desde el primer día. El talentoso receptor sufrió una lesión de rodilla en el partido inaugural contra los New England Patriots, percance que lo obligó a ausentarse durante varias semanas y mermó su continuidad.

A pesar de los problemas físicos, la eficiencia de Bowers mientras estuvo sano fue notable. En apenas ocho partidos disputados, logró registrar 680 yardas, una cifra que representa poco más de la mitad de su producción en su año de novato, pero que subraya su impacto por partido.

En cuanto a su capacidad anotadora, el ala cerrada mostró una evolución significativa este 2025 con 7 pases de anotación, cifra más alta que los 5 touchdowns que marcó en su temporada de novato.

Bowers en su segundo año en la NFL | AP

Ausencia en el Pro Bowl y el futuro del Draft

El desempeño de Bowers fue tan dominante que, junto al defensivo Maxx Crosby, fue seleccionado para representar a los Raiders en el Pro Bowl. Sin embargo, debido a esta baja por lesión, se espera que la liga anuncie un reemplazo para su posición en los próximos días.

El "Duelo por el Pick 1"

La baja de Bowers llega en el momento más crítico desde el punto de vista estratégico. Los Raiders se miden este domingo ante los New York Giants en lo que será un "duelo por el fondo de la NFL".

Ambas escuadras llegan como los peores equipos de la liga. El resultado de este domingo en Las Vegas será determinante para el futuro de las franquicias, ya que el perdedor estaría prácticamente asegurando la primera selección global del Draft 2026. Sin su mejor arma aérea, los Raiders deberán buscar alternativas para intentar cerrar el año con dignidad o, en su defecto, gestionar su posición de cara al reclutamiento del próximo año.

Raiders y Giants tienen el peor récord de la NFL | AP

