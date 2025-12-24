Alegna Gonzáles finaliza el 2025 como la segunda mejor marchista del mundo

La marchista mexicana Alegna González cerró el 2025 como una de las grandes figuras del atletismo mundial al finalizar en el segundo lugar del ranking mundial de los 20 kilómetros marcha de la World Athletics, confirmando su lugar en la élite de esta disciplina.

La atleta originaria de Chihuahua concluyó el año con mil 322 puntos, resultado que refleja una temporada de alto nivel y constancia, en la que logró escalar posiciones de manera notable dentro del ranking internacional.

La marchista mexicana | MEXSPORT

El ascenso de Alegna González en el ranking mundial

Alegna inició el 2025 ubicada en el quinto lugar del ranking, pero gracias a sus destacadas actuaciones a lo largo del calendario competitivo logró cerrar el año únicamente por detrás de la española María Pérez, una de las referentes mundiales de la marcha atlética.

El punto más alto de su temporada fue el subcampeonato mundial, resultado que impulsó de forma decisiva su posición en la clasificación y la consolidó como una de las marchistas más consistentes del circuito internacional.

¿Por qué Alegna es una de las mejores marchistas del mundo?

La mexicana se ha caracterizado por su regularidad en competencias de alto nivel, su fortaleza mental y su capacidad para competir de tú a tú con las mejores atletas del planeta, cualidades que la han llevado a mantenerse entre las primeras del ranking mundial.

Además, su crecimiento sostenido la ha convertido en una de las principales cartas del atletismo mexicano en pruebas de fondo y resistencia, destacando no solo por sus resultados, sino también por su disciplina y profesionalismo.

Con este cierre de año, Alegna González se consolida como una de las mejores atletas mexicanas de la actualidad, elevando el prestigio de la marcha nacional y reforzando el protagonismo de México en el atletismo internacional.

El 2025 quedará marcado como una temporada clave en su carrera, una que la proyecta con fuerza hacia los próximos ciclos olímpicos y campeonatos mundiales, donde seguirá siendo una contendiente directa por los primeros lugares.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.