Alegna González tras su medalla de plata en Tokio 2025: “Contenta por el resultado, me sentía muy segura”

Alegna González, marchista mexicana, señaló que tras su segundo lugar en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 está contenta, pues en sus últimas pruebas se había quedado muy cerca de subir al podio. Asimismo, ante finalmente conseguir su tan ansiada medalla, la atleta originaria de Ojinaga, Chihuahua mencionó que esta resultado era el que se esperaba por su preparación previa y dejó en claro que ya tiene en mente los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.

En entrevista para RÉCORD, Alegna recordó los quintos lugares que obtuvo en las justas olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. Sobre esto, la mexicana señaló que su objetivo en cada competencia es tener un resultado mejor que el anterior, algo que logró en este Campeonato Mundial. Ya con su medalla de plata, González admitió que estaba segura de que podía conseguir este resultado, pues tenía sensaciones diferentes para este reciente evento.

“Mi objetivo siempre es tener un mejor resultado a la anterior competencia que tuve. Tuve muchos quintos lugares, cerca de lograrlo, pero me quedaba ahí. Tener este resultado lo esperaba porque había tenido una preparación muy dura y muy buena y yo me sentía un poco más segura que en cualquier otra competencia porque sabía que podía estar luchando y que pues no sólo en esta prueba de 20 km, también iba competir en la 35 que al final no pude, pero bueno estoy contenta por el resultado”, comentó.

¿Sufrió una intoxicación?

Alegna iba a participar en la prueba a de 35 kilómetros y posteriormente en la de 20. Sin embargo, una intoxicación que sufrió en su llegada al país asiático le impidió competir en la de 35 km. Ante esto, Alegna señaló que fue la mejor decisión haber estado únicamente en la de 20 km, pues “no hubiera participado como hubiera querido” y así pudo enfocarse solamente en una prueba, en la cual terminó quedándose con el segundo lugar.

“Fue muy duro para mí porque al segundo día que llegó a Tokio sufro esta intoxicación. Mi deseo era sentirme mejor y poder estar en la competencia, pero cada día que me presentaba a los entrenamientos me sentía muy mal y un día antes de la competencia fui al último entrenamiento con la esperanza de poder hacerla y se tomó la decisión en compañía de mi entrenador y mi doctor que definitivamente no era viable estar en la competencia. Y sí, fue la mejor decisión”, compartió para RÉCORD.

Rumbo a Los Ángeles 2028

Aunque en su mente están los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Alegna señaló que antes de eso aún tiene múltiples competencias. De cara a su tercera justa olímpica, la nacida en Ojinaga adelantó que el próximo año quiere tener una buena actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en la Copa Panamericana y ya en 2027 en el Campeonato Mundial de Atletismo que se llevará a cabo en Pekín.

“Sí, faltan tres años. Sé que tal vez se escucha largo el camino, que todavía falta, pero no, se pasa volando el tiempo. Creo que hay que enfocarse bien en los objetivos que tengo y me gustaría hacer un buen ciclo olímpico, no solo en los Juegos Olímpicos, sino empezar en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y tengo otro Mundial en el 2027. Me siento motivada”, concluyó en entrevista para RÉCORD.