Exjugador de Tigres es convocado con su selección para la Fecha FIFA

Esta semana se jugará la penúltima fecha FIFA del año calendario y Francia, que es candidata para ganar la Copa del Mundo del 2026, enfrentará dos partidos de la eliminatoria de UEFA de cara al Mundial del próximo año.

Didier Deschamps ha tenido que hacer uso de jugadores que estaban fuera del radar hace unos cuantos meses, esto, debido a las lesiones que han atacado al plantel de la subcampeona del mundo en el Mundial de Qatar 2022.

Thauvin volverá a la selección de Francia | IMAGO7

Ahora, previo a los encuentros contra Azerbaiyán e Islandia, Deschamps ha tenido que suplantar el extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, y un exjugador de la Liga MX será el sustituto del joven futbolista del equipo de Luis Enrique.

El nombre del elegido para reemplazar a Barcola es Florian Thauvin, exjugador de los Tigres de la UANL y actual futbolista del Racing Club de Lens, en la Ligue One, quien se incorporará lo más pronto posible a los entrenamientos con la selección de Francia.

Thauvin volverá a la selección de Francia | AP

Vuelve seis años después

Florian Thauvin fue convocado por última vez con la selección mayor de Francia en 2019, en un partido de eliminatorias para la Eurocopa del 2020.

Al cruzarse la pandemia y tras llegar a la Liga MX, el extremo francés dejó de ser convocado por Deschamps, en 2023 Thauvin salió de Tigres tras no contar para Diego Cocca y recaló en el Udinese de la Serie A.

Thauvin volverá a la selección de Francia | AP

Campeón con Tigres

Florian Thauvin jugó 38 partidos con los Tigres de la UANL, en esos encuentros marcó un total de ocho goles y dio cinco asistencias, a pesar de no ser titular indiscutible y de haber salido a principios del torneo, el francés fue campeón con la U de Nuevo León en el Clausura 2023.

Con su selección tiene 10 partidos jugados y solo ha marcado en una ocasión, Florian Thauvin fue parte del plantel que se consagró como campeón del mundo en Rusia 2018.