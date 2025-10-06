Haaland, Mbappé y Kane incendian la carrera por la Bota de Oro 2025

La lucha por la Bota de Oro 2025 no ha hecho más que comenzar… y ya está al rojo vivo. Apenas transcurridas las primeras jornadas en las principales ligas europeas, tres nombres propios se destacan con potencia en el podio de artilleros: Harry Kane (11 goles en Bundesliga), Kylian Mbappé (nueve en LaLiga) y un imparable Erling Haaland (nueve en Premier League).

El delantero del Manchester City ha comenzado la temporada con una potencia goleadora que impresiona a propios y extraños. Su gol de la victoria frente al Brentford (0-1) fue el más reciente aviso de que el ‘9’ noruego está en su mejor forma. “Nunca me he sentido mejor que ahora. Así que sí, se puede decir que estoy en el mejor momento de mi carrera", aseguró tras el partido.

Haaland avanza con paso firme goleador | AP

Un depredador en números: Haaland rompe récords

Más allá de las sensaciones, las cifras de Haaland refrendan su brutal momento:

15 goles en la temporada si se incluyen todas las competiciones (según datos de Opta), nueve más que cualquier otro jugador de la Premier League.

si se incluyen todas las competiciones (según datos de Opta), nueve más que cualquier otro jugador de la Premier League. 18 goles en 11 partidos si se suman los compromisos con la Selección de Noruega .

si se suman los compromisos con la . 9 encuentros consecutivos marcando , su mejor racha personal.

, su mejor racha personal. Haaland ha marcado más goles que 12 equipos completos de la Premier League.

de la Premier League. Sólo en dos ocasiones en la historia de la Premier se han anotado más de nueve goles en las primeras siete jornadas… y ambas llevan su firma: 11 en 2022-23 y 10 en 2024-25. El delantero nórdico se supera a sí mismo, y parece no tener techo.

Haaland tiene números impresionantes | AP

Guardiola, Carragher y un nuevo legado

Quien también está encantado con el momento del ariete es su entrenador, Pep Guardiola, quien destacó su madurez táctica. "Está más involucrado en el juego, no sólo en la definición. Está más presente con el balón. Trabaja mucho, tiene ética de trabajo, presiona... Estoy muy contento con él."

Más contundente fue la leyenda del Liverpool, Jamie Carragher, que no dudó en colocarlo en un pedestal. "Estamos viendo al mejor goleador de la historia del fútbol inglés... Esto está a un nivel completamente diferente al de Agüero".

Haaland está imparable con Manchester City | AP

¿Anfield, la última conquista?

Un dato curioso: Haaland ha anotado en 22 de los 23 estadios en los que ha jugado en la Premier League. Sólo Anfield —el mítico hogar del Liverpool— resiste el vendaval noruego. Otro reto en el horizonte.

Y entre los factores que explican su gran momento, Haaland sorprende con una revelación personal. “Creo que con un hijo me siento aún mejor porque desconecto más que nunca. No pienso en el fútbol para nada y cuando llego a casa me relajo aún más, así que creo que necesito felicitar a mi hijo."

Una carrera sin margen de error

Mientras tanto, Kane, letal en Alemania, y Mbappé, decisivo en Francia, siguen con paso firme. Pero si el ritmo de Haaland no se detiene, los aspirantes deberán rozar la perfección para arrebatarle la que podría ser su primera Bota de Oro.

Haaland busca ganar la Bota de Oro | AP