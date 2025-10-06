Memphis Depay está atrapado en Brasil y podría perderse la Fecha FIFA con Países Bajos

La Fecha FIFA de octubre, penúltima del año calendario, está cerca de comenzar y Países Bajos se juega la clasificación directa en los dos partidos que tendrán en esta semana.

La selección de Ronald Koeman tendrá que enfrentar, al menos uno de los partidos de esta Fecha FIFA, sin la presencia de Memphis Depay, delantero que perdió su documentación y no ha podido hacer el viaje de Brasil a Países Bajos.

Memphis se quedó varado en Brasil | AP

La Federación de futbol neerlandesa, comentó que el delantero, que además es el máximo anotador en la historia de 'Los Tulipanes', está haciendo todo lo posible para poder solucionar su situación y estar disponible, aunque sea, para uno de los dos partidos.

"Esto es una lástima. Sobre todo, para Memphis. Pero también para nosotros. Naturalmente, uno quiere empezar la preparación internacional con el equipo completo. Existen circunstancias que escapan a nuestro control. Esperamos que pueda viajar a unirse a nosotros en el campo de entrenamiento lo antes posible", comentó Koeman.

¿Cuáles son los rivales de Países Bajos?

Países Bajos se enfrentará en esta Fecha FIFA a Malta y a Finlandia, juegos que son claves para la clasificación directa de la selección neerlandesa a la Copa del Mundo del 2026.

Con un juego menos, pero con mejor diferencia de goles, Países Bajos es líder del grupo G en las eliminatorias de UEFA, el segundo lugar es Polonia, ambas selecciones tienen 10 puntos.

En noviembre, Países Bajos se medirá a Polonia y a Lituania, juegos que podrían significar la calificación directa al 2026 o tener que esperar al repechaje continental en marzo próximo.

