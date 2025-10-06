Preocupación en Boca Juniors: Miguel Ángel Russo se encuentra en delicado estado de salud

Hay preocupación en Boca Juniors por el estado de salud del director técnico Miguel Ángel Russo. De acuerdo con el diario Marca, fuentes en Buenos Aires confirmaron que el club está al pendiente del estratega de 69 años, quien se encuentra recluido en su casa, sin asistir a entrenamientos ni partidos desde hace días por el deterioro de su salud.

El hermetismo alrededor de su situación había sido absoluto hasta ahora. Sin embargo, la gravedad del cuadro que atraviesa, vinculado a una enfermedad que ya había sido detectada hace años, ha encendido todas las alarmas en el club y entre los fanáticos.

Miguel Angel Russo durante un partido de Boca | X: @BocaJrsOficial

¿Qué ha dicho Boca Juniors sobre Russo?

En el último partido de Boca Juniors, que terminó con una aplastante victoria 5-0 sobre Newell's Old Boys, Russo no estuvo presente en el banco de suplentes. Aunque el equipo celebró un resultado importante que le permitió escalar posiciones en la tabla, la ausencia del técnico opacó los festejos.

"La cosa es seria y Dios quiera que todo mejore", declaró una fuente vinculada al club, dejando en claro el nivel de preocupación. Aunque no hay parte médico oficial, las señales que llegan desde el entorno de Russo no son alentadoras. De igual forma, la fuente aseguró que Russo cuenta con el respaldo total del presidente Juan Román Riquelme.

Jugadores y cuerpo técnico de Boca durante un entrenamiento | X: @BocaJrsOficial

Según el diario Marca, el directivo ha seguido de cerca la evolución del estado de salud del técnico. La directiva del club mantiene un fuerte compromiso con el entrenador, respetando su privacidad pero sin ocultar la angustia interna. "Es una persona muy querida por todos. Hay que rezar por él", comentó una fuente cercana a la dirigencia.

Una figura histórica en Boca y el fútbol sudamericano

Miguel Ángel Russo es más que un entrenador para el club de La Ribera: es una figura venerada. Actualmente cumple su tercera etapa al frente de Boca Juniors, donde ha dejado una huella imborrable. Fue el estratega detrás de la conquista de la Copa Libertadores 2007, la última que adorna las vitrinas del club.

Jugadores de Boca celebran con Russo | X: @BocaJrsOficial

Además, se consagró campeón de dos torneos locales durante la Temporada 2019-2020. Su experiencia internacional también incluye un breve paso por el Salamanca de España, aunque su legado más fuerte se ha forjado en Argentina y, especialmente, en Boca.

La situación de Miguel Ángel Russo trasciende camisetas. Diversas personalidades del fútbol argentino han comenzado a expresar su apoyo y preocupación en redes sociales, recordando no sólo su trayectoria como DT, sino también su integridad, liderazgo y calidad humana. Los próximos días serán claves para saber si el técnico podrá sobreponerse a este delicado momento.

Todavía no hay parte oficial sobre el estado de Russo | X: @BocaJrsOficial