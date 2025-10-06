¿Por qué Marcelo Bielsa dejó fuera a Federico Valverde de la convocatoria de Uruguay?

La Selección Uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa dio a conocer su convocatoria para sus dos partidos amistosos que se realizarán en Malasia; sin embargo, hay una ausencia importante en la lista y esa es la de Federico Valverde.

El mediocampista del Real Madrid no fue llamado debido a que el entrenador le dará descanso después de un cúmulo de partidos con su equipo y Selección, por lo que no estará ante República Dominicana y Uzbekistán.

Uruguay l fedeevalverde

Esto representará ahorrarse tiempo de vuelo en avión y seguir acumulando desgaste innecesario a sus piernas. Cabe mencionar, que recientemente el Real Madrid tuvo un largo viaje para el partido ante Kairat Almaty de Kazajistán.

Números con Uruguay

Federico Valverde tiene un registro total de 71 partidos con el cuadro Charrúa en la que destaca con ocho goles y dos asistencias, sin embargo, su figura resalta en el mediocampo siendo un pilar importante para el seleccionado.

El actual jugador del Real Madrid ha disputado 32 partidos de Eliminatorias Mundialistas, 21 en juegos amistosos, 15 en Copa América y tres de Copa del Mundo, todo esto desde el 5 de septiembre de 2017 y ahora apunta al Mundial 2026.

Federico Valverde l fedeevalverde

En la presente temporada acumula ocho partidos, resaltando todas en LaLiga, pese a que el conjunto Merengue ha tenido dos enfrentamientos en la Fase de Liga de la Champions League; su partido más reciente fue ante el Villarreal.

Uruguay sin Federico Valverde l fedeevalverde

Convocatoria de Uruguay

Mientras tanto, entre los elegidos por Marcelo Bielsa destaca el exjugador de las Águilas del América Federico Viña quien se encuentra en LaLiga. Cabe mencionar que fueron 18 jugadores citados en busca de que se puedan mostrar para subirse al cuadro estelar.

Luciano Rodríguez, Agustín Álvarez, Rodrigo Zalazar, Santiago Bueno; son algunos de los jugadores que lucharán por llenarle el ojo en esta gira por Malasia como preparación tras clasificarse a la Copa del Mundo 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Uruguay l fedeevalverde