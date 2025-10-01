Federico Valverde desmiente conflicto con Xabi Alonso: "he dado todo por Real Madrid"

El futbolista uruguayo, Federico Valverde utilizó sus redes sociales para desmentir los rumores que han circulado en las últimas horas, los cuales reportaban que existió un conflicto entre el charrúa y el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.

Valverde festeja gol | X: @realmadrid

¿Cuál fue el supuesto conflicto entre Federico Valverde y Xabi Alonso?

De acuerdo a medios como Marca, al cuerpo técnico del Real Madrid no le gustaron las declaraciones de Valverde, quien señaló que no nació para jugar como lateral. Sin embargo, el uruguayo era el elegido para suplir a Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal por sus lesiones para el partido de Champions League ante Kairat.

Tras las declaraciones, el conjunto merengue salió sin Valverde como titular y la línea defensiva fue conformada por Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba y Fran García, lo que hizo crecer los rumores de un problema entre el jugador y cuerpo técnico. Además, durante el encuentro en Kazajistán, el uruguayo fue captado sin realizar el calentamiento a diferencia de sus compañeros.

Festejo de Valverde | X: @realmadrid

Federico Valverde desmiente rumores

En redes sociales, Valverde lanzó un mensaje para aclarar la situación y desmentir los rumores que lo involucraban. En el texto, el uruguayo hace hincapié en su compromiso con la institución y con el cuerpo técnico, no importa la posición que juegue.

“He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”, inició el uruguayo.

“Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”, finalizó Valverde.

Valverde con Real Madrid | X: @realmadrid

El uruguayo ha desempeñado la posición de lateral, pues sus habilidades lo han capacitado para cubrir de buena forma esa zona del campo. No obstante, el jugador no se siente completamente cómodo con ese rol en el Real Madrid.

El mensaje de Federico Valverde fue aplaudido por los aficionados del Real Madrid, quienes le dan su voto de confianza, especialmente por lo que ha aportado al club durante su etapa. El texto fue también un alivio para los hinchas merengues, al saber que no hay conflictos en el vestidor.