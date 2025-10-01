Alisson Becker se pierde el Chelsea vs Liverpool tras salir lesionado en Champions League

El portero del Liverpool, Alisson Becker, se vio obligado a salir del campo debido a una lesión sufrida mientras realizaba una atajada de rutina durante el encuentro del martes, una derrota por 1-0 ante el Galatasaray en la Liga de Campeones.

Fue apenas la segunda ocasión bajo el mando de Arne Slot que los campeones de la Liga Premier pierden encuentros consecutivos.

El internacional brasileño se lanzó a su izquierda para detener el disparo rasante de Victor Osimhen a los 54 minutos e inmediatamente hizo una indicación al banquillo del Liverpool para avisar que estaba lesionado.

Alisson intenta atajar penalti | AP

¿Qué dijo Arne Slot sobre la lesión de Alisson Becker?

La naturaleza de la lesión no estaba clara de inmediato, pero Slot confirmó que Alisson no estará disponible para el partido del sábado en la Liga Premier contra el Chelsea.

“Nunca es positivo si sales de la cancha de esta manera”; indicó Slot. “Puedes estar seguro de que no jugará el sábado y esperemos a ver cuánto tiempo tomará su recuperación”.

El internacional georgiano Giorgi Mamardashvili está listo para continuar en su lugar después de que entró como reemplazo de Alisson, quien ha tenido periodos de baja por lesión en cada una de las últimas dos temporadas. La campaña anterior estuvo fuera por más de dos meses, desde principios de octubre hasta mediados de diciembre, debido a un problema de isquiotibiales.

La lesión de Alisson agravó una noche frustrante para el Liverpool, que venía de perder 2-1 ante el Crystal Palace el sábado en la Liga Premier inglesa.

Alisson, molesto tras gol de Galatasaray | AP

Segunda ocasión que Liverpool pierde dos partidos consecutivos bajo el mando de Slot

La otra vez que el Liverpool perdió dos partidos seguidos desde que Slot llegó en el verano de 2024 fue en marzo, cuando los Reds cayeron ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y cinco días después sucumbieron ante el Newcastle en la final de la Copa de la Liga inglesa.

Un penal convertido a los 16 minutos por Osimhen fue cometido por Dominik Szoboszlai cuando su codo golpeó en la cara al jugador del Galatasaray Baris Alper Yilmaz. Y ello marcó la diferencia.

El Liverpool, que inició con su estrella Mohamed Salah en el banquillo, fue premiado con un penal al 88, sólo para que el árbitro en el campo revocara su decisión tras revisar el VAR.

Slot durante partido | AP