¡De la mano del Toro! Inter goleó sin problema a Slavia Praga en Champions League

Inter de Milán consiguió su segunda victoria de la presente temporada de la UEFA Champions League al vencer por goleada de 3-0 a Slavia Praga con un doblete de su capitán, el delantero argentino Lautaro Martínez y un gol más de Denzel Dumfries; con este resultado, el equipo nerazzurro se queda con un puesto dentro de la parte alta de la tabla, la cual le otorgaría clasificación directa a la siguiente ronda.

Con un dominio total en su casa, los dirigidos por Christian Chivu y subcampeones del torneo se llevan un resultado cómodo para tratar de recomponer el camino en la Serie A, donde no pasan un buen momento.

El 'Toro' lideró al equipo en la victoria | AP

Cornadas de Lautaro

A pesar de que Slavia Praga mantuvo el cero en gran parte del primer tiempo, a Inter le bastaron 30 minutos para poder llevar el partido al lugar que ellos querían, pues después de un error del portero Jindrich Stanek, quien quiso dar un pase en corto para su central, Lautaro Martínez solamente intervino en la débil trayectoria del esférico y con un 'pase a la red' adelantó a los locales para desatar la algarabía del público.

Tan solo cuatro minutos más tarde, una gran jugada interista dentro del área llevó a Inter a aumentar la ventaja por medio de un remate del neerlandés Denzel Dumfries, quien solamente tuvo que 'cerrar la pinza' después de un pase sumamente certero de parte de Marcus Thuram, quien fue de los más participativos en la ofensiva del equipo del rumano Chivu.

Lautaro festejó con doblete en el partido | AP

El tercer gol tardó un poco más en llegar, pues ya en la segunda parte, con el partido en un momento posterior a la hora de tiempo cumplido, específicamente cuando llegó el 65', otra gran jugada de los interistas culminó en el doblete de Lautaro Martínez, con el marco completamente vacío y provocando un festejo más que efusivo después de regresar a la senda del gol.

Slavia Praga ya no pudo oponer resistencia, pues durante todo el segundo lapso todo el trámite del juego fue de Inter, quien no permitió que el rival checo tocara el balón y solamente acompañó el resultado hasta el final para así llevarse los tres puntos que lo dejan en la parte alta de la tabla en la Fase de Liga, además de no haber recibido gol todavía.

Chivu obtiene su segunda victoria en Champions | AP

¿Qué viene para ambos equipos?

Inter, que marcha quinto de la Serie A, tendrá que recibir en el Giuseppe Meazza al sorpresivo Cremonese como parte de la Jornada 6 del campeonato italiano; además, al regreso de la Fecha FIFA, al cuadro nerazzurro le tocará visitar el Estadio Olímpico para enfrentar a la Roma y posteriormente, ya de vuelta en Champions, medirse a Union Saint-Gilloise.

Slavia por su parte se medirá en la liga de Chequía a Sparta Praga, para después regresar a tener su enfrentamiento con Zlín, dejando libre la fecha para que a mediados de octubre se juegue en contra de Atalanta, en su regreso a Champions League para disputar la tercera fecha.

Inter lleva paso perfecto en Champions | AP