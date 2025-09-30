¿Vuelve Dembélé? PSG anuncia su convocatoria para enfrentar al Barcelona en Champions League

El París Saint-Germain vuelve a la acción en la Champions League, el conjunto parisino visitará a un complicado Barcelona en el Olímpico de Montjuic con cuatro bajas importantes entre la que destaca Ousmane Dembélé quien sigue sin recuperarse de su lesión.

PSG ha dado a conocer su convocatoria para el encuentro ante los catalanes y de entrada seguirán sin tener disponibles a Dembélé y Doué, ambos lesionados durante el primer juego de la Selección de Francia de la pasada Fecha FIFA.

París Saint-Germain l AP

Además de las dos bajas importantes se le han sumado Marquinhos, por lesión en el cuádriceps días atrás, y Kvaratskhelia que sufrió una lesión en el juego pasado de los dirigidos por Luis Enrique que tendrá que echar mano de otros futbolistas.

Entre las malas noticias destacan las buenas, y es que sí podrán ser considerados Joao Neves y Vitinha, pilares del equipo que se encontraban en duda en las últimas hora y que finalmente han confirmado su participación al menos de recambio.

Mientras que, Fabián Ruiz, Kang-in Lee y Barcola también han dicho presente para hacer el viaje a tierras catalanas quienes se han recuperado a tiempo y podrán solventar una plantilla que se ha visto mermada por diversas lesiones.

Convocatoria del PSG l PSG_Inside

¿Cuáles serán las ausencias para el Barça?

El Barcelona tampoco se irá limpio, el cuadro dirigido por Hansi Flick tendrá dos bajas importantes, empezando en el arco Joan García se perderá el juego al igual que Raphinha, ambos tras lesionarse ante el Real Oviedo.

Ambos jugadores no solo se perderán el juego ante el París Saint-Germain sino que estarán por algunos juegos fuera con el club Blaugrana; el arquero fuera por más de un mes y el brasileño tres semanas de ausencia.

Barcelona l AP

Barcelona vs PSG

Barcelona y París Saint-Germain se medirán por décimo sexta ocasión en competiciones europeas, con un registro muy balanceado, seis victorias para los catalanes, cinco para los parisinos y cuatro empates, por lo que este juego es de pronóstico reservado.

Barça en LaLiga l AP