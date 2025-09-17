PSG inicia su defensa como campeón de Champions League aplastando en casa a Atalanta

El conjunto parisino tuvo una gran exhibición y goleó 4-0 a los de Bérgamo

PSG inicia su defensa como campeón de Champions League aplastando en casa a Atalanta
PSG inicia su defensa como campeón de Champions League aplastando en casa a Atalanta | AP
Esteban Gutiérrez
17 de Septiembre de 2025

Paris Saint-Germain arrancó la defensa de su título en la UEFA Champions League y lo hizo de manera perfecta goleando 4-0 al Atalanta en el Parque de los Príncipes.

El equipo de Luis Enrique se fue al frente de manera prácticamente inmediata gracias a Marquinhos, quien empujó el balón hacia la red tras un gran centro apenas al minuto 3.

AP

Poco antes del descanso, el dominio abrumador del PSG dio frutos y Kvicha Kvaratskhelia marcó el segundo con un potente disparo desde los límites del área.

Ya en el complemento, Nuno Mendes aumentó la cuenta con una gran jugada por sector izquierdo. Finalmente, en tiempo agregado, Gonçalo Ramos dio el último zarpazo con una excelente definición por encima del arquero.

En la segunda fecha, el conjunto parisino deberá visitar al Barcelona, mientras que Atalanta recibirá al Club Brugge de Bélgica.

AP

TE PUEDE INTERESAR

Liverpool rescata agónica victoria ante Atlético de Madrid en Champions League

Futbol Internacional | 17/09/2025

Liverpool rescata agónica victoria ante Atlético de Madrid en Champions League
Real Madrid: Trent Alexander-Arnold estará fuera 6-8 semanas tras lesión en Champions League

Futbol Internacional | 17/09/2025

Real Madrid: Trent Alexander-Arnold estará fuera 6-8 semanas tras lesión en Champions League
¿De vuelta a las canchas? José Mourinho tiene pláticas avanzadas para dirigir al Benfica

Futbol Internacional | 17/09/2025

¿De vuelta a Portugal? José Mourinho tiene pláticas avanzadas para dirigir al Benfica
Te recomendamos
OFICIAL: TAS da veredicto en caso de Pumas vs Dani Alves
Champions League
UEFA
Paris Saint-Germain

LO ÚLTIMO

 