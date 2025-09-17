PSG inicia su defensa como campeón de Champions League aplastando en casa a Atalanta

Paris Saint-Germain arrancó la defensa de su título en la UEFA Champions League y lo hizo de manera perfecta goleando 4-0 al Atalanta en el Parque de los Príncipes.

El equipo de Luis Enrique se fue al frente de manera prácticamente inmediata gracias a Marquinhos, quien empujó el balón hacia la red tras un gran centro apenas al minuto 3.

Poco antes del descanso, el dominio abrumador del PSG dio frutos y Kvicha Kvaratskhelia marcó el segundo con un potente disparo desde los límites del área.

Ya en el complemento, Nuno Mendes aumentó la cuenta con una gran jugada por sector izquierdo. Finalmente, en tiempo agregado, Gonçalo Ramos dio el último zarpazo con una excelente definición por encima del arquero.

En la segunda fecha, el conjunto parisino deberá visitar al Barcelona, mientras que Atalanta recibirá al Club Brugge de Bélgica.

