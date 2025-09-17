Liverpool rescata agónica victoria ante Atlético de Madrid en Champions League

Liverpool rescata la victoria de 3 a 2 en los últimos suspiros del encuentro ante Atlético de Madrid en la primera jornada de la Fase de Liga de la Champions League. Los Reds otra vez resolvieron ‘in extremis’ en medio de la adversidad y en el debut de Alexander Isak.

Así fue el triunfo de Liverpool sobre Atlético de Madrid

Liverpool hizo daño inmediato con Andrew Robertson en un rebote desde un tiro libre, para que posteriormente llegara Mohamed Salah a definir con su mágica pierna zurda en apenas seis minutos de juego.

Los Reds, con la tranquilidad del resultado le cedieron el balón al Atlético de Madrid, y justo a instantes de finalizar el primer tiempo, los Colchoneros descontaron con una polémica anotación de Marcos Llorente, pues parecía que uno de sus elementos en fuera de lugar le estorbaba la visibilidad a Alisson Becker.

Llorente, quien también selló la histórica eliminatoria de 2020 fue el autor del sorpresivo empate al 81’. Los Reds, nuevamente, tuvieron que remar contra corriente y resolver las cosas en los últimos 10 minutos del encuentro, misma situación que han vivido en sus primeros duelos de la Premier League.

El heroico gol de Virgil van Dijk

Virgil van Dijk fue el héroe que dio el empate en el minuto 90+2 desde el tiro de esquina. El central neerlandés le dio los tres puntos a su equipo, pero el Liverpool deja sensaciones de complicarse en la defensa constantemente, lo que preocupa a la afición y a Arne Slot.

