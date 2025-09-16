Mundial 2026: FIFA pagará más a clubes por liberar futbolistas a selecciones nacionales

Cientos de clubes de futbol recibirán un pagos de un fondo de 355 millones de dólares de la FIFA, proveniente de los ingresos multimillonarios de la Copa Mundial 2026, por liberar jugadores a las selecciones nacionales masculinas.

La FIFA anunció el martes que el programa, que ha distribuido cientos de millones de dólares entre los clubes cuyos jugadores fueron seleccionados para cada torneo final de la Copa Mundial desde 2010, ahora incluirá a todos los jugadores que participaron en los partidos de las eliminatorias.

Eritrea y Rusia, no participaron en las eliminatorias entre las 211 federaciones miembros de la FIFA.

Recompensarán a los equipos | X

“A raíz de este nuevo enfoque, todas las entidades que cedan jugadores para partidos de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA 26 recibirán una compensación directa, con independencia de si el futbolista participa en la fase final”, dijo la FIFA en un comunicado. “Se trata de una medida que aumenta la solidaridad y está destinada a proporcionar una redistribución de fondos más justa e inclusiva entre clubes de todo el mundo”.

La FIFA acordó previamente una asignación de 355 millones de dólares para la edición de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México como parte de la renovación de un acuerdo de trabajo con la Asociación de Clubes Europeos (ECA), firmado hace más de dos años.

Eso fue un aumento respecto a los 209 millones de dólares pagados a clubes de todo el mundo en cada una de las dos ediciones anteriores, albergadas en Qatar en 2022 y Rusia en 2018.

Han sido el equipo más recompensado | AP

La FIFA informó que 440 clubes de 51 países miembros recibieron pagos del programa de 2022, los cuales se calcularon como una tarifa diaria mientras los jugadores estuvieran involucrados con sus equipos en el torneo. El Manchester City recibió el pago más grande con casi 4,6 millones de dólares.

Los clubes que más ganan recibirán una participación general más baja esta vez porque el grupo de equipos elegibles se ha ampliado debido a que la FIFA expandió la Copa Mundial masculina a 48 equipos desde 32, y ahora también se incluyen los partidos de clasificación.

Más de 900 clubes de los 55 países miembros de la UEFA recibieron pagos de un programa europeo similar que ya incluye partidos de clasificación para competiciones de selecciones nacionales jugadas durante cuatro años hasta 2024.

La FIFA creó su "programa de beneficios para clubes" con 40 millones de dólares de ingresos de la Copa Mundial 2010 en Sudáfrica como parte de un acuerdo con la ECA, que fue creada dos años antes.