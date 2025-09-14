Carlo Ancelotti sentencia a Neymar: “Es el brasileño más talentoso pero no lo quiero al 80%”

Luego de la culminación de las Eliminatorias Sudamericanas. donde Brasil selló su pase al Mundial 2026 aunque con mucha incertidumbre rumbo a la justa mundialista, el estratega Carlo Ancelotti habló sobre Neymar y su ausencia.

Fue para L’Equipe que el italiano habló sin ‘pelos en la lengua’ asegurando que Ney es el más talentoso de la Selección; sin embargo, solo lo convence estar físicamente al cien por ciento y no por debajo de ese nivel.

Ancelotti l X:CBF_Futebol

Ancelotti reconoce que se está recuperando y pronto podría ser parte de la Verdeamarela: “Neymar está mejorando su condición física. Es sin duda el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó”.

Con las puertas abiertas

Habría luz verde para el jugador de Santos en el momento que esté al cien por ciento: "Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar. Puede participar en el Mundial si está en forma. Desde el punto de vista técnico, no hay discusión”.

“Su objetivo debería ser estar listo. No importa si está en el equipo, noviembre o marzo (fechas FIFA)", resaltó Carlo Ancelotti.

Ancelotti l X:CBF_Futebol

Neymar habló sobre su ausencia

Cabe mencionar, que el propio Neymar habló sobre su ausencia previo a la última fecha de Eliminatoria Mundialista asegurando que no entendía su ausencia y que fue una decisión técnica por lo que no pudo entrar en la convocatoria.



Neymar l X:SantosFC