Luka Modric le da la victoria al Milan sobre Bologna con Santiago Giménez como titular

AC Milan tuvo una noche complicada en San Siro al intentar hacerle daño a la defensa del Bologna, pero Luka Modric sacó a relucir su magia para darle la victoria al conjunto dirigido por Massimiliano Allegri con un marcador de 1-0.
Con el delantero mexicano, Santiago Giménez como titular, Milan tomó una postura de atacar al equipo comandado por Vincenzo Italiano, pero su planteamiento fue exitoso al cerrar el búnker defensivo para poner en complicaciones a los Rossoneri.
Modric salva al Milan ante Bologna
Fue hasta el minuto 61 que el mediocampista croata sacó un disparo digno de la calidad mostrada a lo largo de su carrera, con elegancia y colocación para darle la victoria al Milan en medio de la desesperación de no encontrar la anotación.
Durante el encuentro existieron múltiples polémicas, especialmente penaltis no señalados en faltas que fueron consideradas que ameritaban ser marcadas a Christopher Nkunku, Santiago Giménez y Christian Pulisic. Massimiliano Allegri se fue expulsado por reclamar fuertemente esas infracciones.
Santi Giménez, con problemas en la definición ante Bologna
Santiago Giménez tuvo más de una oportunidad de anotar, pero en las definiciones mostró debilidad. Tras su último fallo en el mano a mano salió de cambio por Christopher Nkunku, elemento considerado su competencia.
Milan se lleva tres puntos importantes para tomar una racha positiva, luego de iniciar la temporada con una derrota. Los de Allegri sufrieron pero fueron capaces de abrir la puerta del gol gracias al veterano mediocampista, Luka Modric.