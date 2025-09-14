Luka Modric le da la victoria al Milan sobre Bologna con Santiago Giménez como titular

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri recolectó tres puntos para mantener racha positiva en Serie A

Luka Modric le da la victoria al Milan sobre Bologna con Santiago Giménez como titular
Luka Modric le da la victoria al Milan sobre Bologna | AP
David Torrijos Alcántara
14 de Septiembre de 2025

AC Milan tuvo una noche complicada en San Siro al intentar hacerle daño a la defensa del Bologna, pero Luka Modric sacó a relucir su magia para darle la victoria al conjunto dirigido por Massimiliano Allegri con un marcador de 1-0.

AP

Con el delantero mexicano, Santiago Giménez como titular, Milan tomó una postura de atacar al equipo comandado por Vincenzo Italiano, pero su planteamiento fue exitoso al cerrar el búnker defensivo para poner en complicaciones a los Rossoneri.

Modric salva al Milan ante Bologna

Fue hasta el minuto 61 que el mediocampista croata sacó un disparo digno de la calidad mostrada a lo largo de su carrera, con elegancia y colocación para darle la victoria al Milan en medio de la desesperación de no encontrar la anotación.

Durante el encuentro existieron múltiples polémicas, especialmente penaltis no señalados en faltas que fueron consideradas que ameritaban ser marcadas a Christopher Nkunku, Santiago Giménez y Christian Pulisic. Massimiliano Allegri se fue expulsado por reclamar fuertemente esas infracciones.

AP

Santi Giménez, con problemas en la definición ante Bologna 

Santiago Giménez tuvo más de una oportunidad de anotar, pero en las definiciones mostró debilidad. Tras su último fallo en el mano a mano salió de cambio por Christopher Nkunku, elemento considerado su competencia.

Milan se lleva tres puntos importantes para tomar una racha positiva, luego de iniciar la temporada con una derrota. Los de Allegri sufrieron pero fueron capaces de abrir la puerta del gol gracias al veterano mediocampista, Luka Modric

AP


 

TE PUEDE INTERESAR

Brentford amarga debut de Garnacho

Internacionales | 13/09/2025

Brentford amarga debut de Garnacho y compañía con el Chelsea
Primera victoria del Atlético de Madrid

Futbol Internacional | 13/09/2025

¡Poder colchonero! Atlético de Madrid vuelve a la victoria
¡No levantan! Aston Villa empata ante Everton en Premier League; no han marcado ni un sólo gol

Internacionales | 13/09/2025

¡No levantan! Aston Villa empata ante Everton en Premier League; no han marcado ni un sólo gol
Te recomendamos
‘Me haces pensar mal, tío’: Xabi Alonso al árbitro del Madrid vs Sociedad
Serie A
AC Milan
Futbol
Santiago Giménez

LO ÚLTIMO

 