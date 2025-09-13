¡Poder colchonero! Atlético de Madrid vuelve a la victoria

El Atlético de Madrid ganó por 2-0 al Villarreal en la Jornada 4 de LaLiga, en un partido resuelto para los colchoneros gracias a los goles de Pablo Barrios y del recién llegado Nico González, consiguiendo su primera victoria ante un 'Submarino Amarillo' que se llevó su primera derrota del año.

Victoria del Atleti vs Villarreal I @Atleti

Desde el Metropolitano, y tras una temprana falta directa que lanzó Julián Álvarez, los locales acertaron en su siguiente acercamiento a la portería rival. Gracias a su presión alta, el Atlético forzó un error y la 'Araña' pisó el área rival tras ese robo para asistir a Barrios y así marcar el primero del encuentro.

Justo antes de irse a vestuarios, el propio Pépé estrelló un zurdazo de tiro libre en el travesaño de la portería rojiblanca. Pasado ese susto y habiendo sido sustituido Julián Álvarez por Alexander Sorloth en el intermedio, los locales ampliaron su ventaja gracias a Nico González.

Victoria del Atleti en liga I @Atleti

Nuevo comienzo

En su debut oficial con el Atleti, Nico Gonzálz, centrocampista argentino, remató de cabeza un centro de Marcos Llorente al minuto 52, a raíz de un contragolpe donde se había desajustado la zaga castellonense y en el que González ganó por fuerza en su salto al excolchonero, Santiago Mouriño.

Ahora con cinco puntos en su casillero, los pupilos de Diego Pablo Simeone están a rebufo de los puestos europeos y afrontarán mejor su siguiente partido el 17 de septiembre contra el Liverpool en Anfield; será durante la Jornada 1 de la fase de liga en la Champions League. Por su parte, Villarreal visitará al Tottenham Hotspur.

@Atleti