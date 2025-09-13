Ulises Dávila rompe el silencio y confirma investigación por manipulación de partidos

El futbolista mexicano es acusado de pactar las tarjetas amarillas durante sus partidos

Ulises Dávila rompe el silencio y confirma investigación por manipulación de partidos
Ulises Dávila, futbolista mexicano | IG: ulidavila
Fernando Villalobos Hernández
13 de Septiembre de 2025

El futbolista mexicano Ulises Dávila, actualmente en el balompié australiano, rompió el silencio tras ser señalado por las autoridades locales por presunta manipulación de partidos. El mediocampista es acusado de pactar tarjetas amarillas en encuentros específicos, situación que lo mantiene bajo investigación.

En el mismo caso, Kearyn Baccus (33 años) y Ryan Lewis (27 años) ya se declararon culpables de haber participado en conductas que atentan contra la integridad del juego, lo que incrementó la atención mediática sobre el capitán del Macarthur FC.

Para frenar especulaciones, Dávila compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que reconoció el proceso legal en curso y agradeció el apoyo recibido:

“Me atreví a hacer este video. Parte de él es agradecerles tanto cariño. Decirles que yo estoy bien, con ganas y fuerza. Seguimos en un proceso legal esperando que se resuelva de la mejor manera. Estamos en la lucha”.

El exjugador de Santos Laguna, Chelsea y Wellington Phoenix también reflexionó sobre el momento que atraviesa y la resiliencia que intenta mantener ante las adversidades:

“Quería hacer este video antes de que salgan mil cosas. Reiterar que estamos con muchas ganas de vida… lo que nos ha enseñado la vida con unos golpecillos, no ha sido fácil, ha sido la aceptación y la resiliencia. Afrontar la vida como es”.

TE PUEDE INTERESAR

¡Locura! Juventus vence a Inter de Milán en partido con lluvia de goles

Futbol Internacional | 13/09/2025

¡Locura! Juventus vence a Inter de Milán en partido con lluvia de goles
Xabi Alonso arremete contra el arbitraje del Real Sociedad vs Real Madrid

Internacionales | 13/09/2025

Xabi Alonso arremete contra el arbitraje del Real Sociedad vs Real Madrid
Quiñones durante el partido ante el Al-Hilal

Internacionales | 13/09/2025

Julián Quiñones marca golazo en el empate de su equipo ante en el Al-Hilal
Te recomendamos
¡Locura! Juventus vence a Inter de Milán en partido con lluvia de goles
Futbol
Mexicanos en el extranjero

LO ÚLTIMO

 