Ulises Dávila rompe el silencio y confirma investigación por manipulación de partidos

El futbolista mexicano Ulises Dávila, actualmente en el balompié australiano, rompió el silencio tras ser señalado por las autoridades locales por presunta manipulación de partidos. El mediocampista es acusado de pactar tarjetas amarillas en encuentros específicos, situación que lo mantiene bajo investigación.

En el mismo caso, Kearyn Baccus (33 años) y Ryan Lewis (27 años) ya se declararon culpables de haber participado en conductas que atentan contra la integridad del juego, lo que incrementó la atención mediática sobre el capitán del Macarthur FC.

Para frenar especulaciones, Dávila compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que reconoció el proceso legal en curso y agradeció el apoyo recibido:

“Me atreví a hacer este video. Parte de él es agradecerles tanto cariño. Decirles que yo estoy bien, con ganas y fuerza. Seguimos en un proceso legal esperando que se resuelva de la mejor manera. Estamos en la lucha”.

El exjugador de Santos Laguna, Chelsea y Wellington Phoenix también reflexionó sobre el momento que atraviesa y la resiliencia que intenta mantener ante las adversidades: