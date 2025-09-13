Julián Quiñones marca golazo en el empate de su equipo ante en el Al-Hilal

Este sábado, en la segunda jornada del naciente campeonato árabe, Julián Quiñones marcó en el empate a dos goles entre el Al-Hilal y el Al-Qadisiya, siendo el primer empate de ambos equipos en esta temporada en el futbol de Arabia Saudita.

El gol de Quiñones cayó al minuto 49, casi 50, justo después del empate que marcó Darwin Núñez, luego del saque de medio campo, el balón encontró a Nahitan Nandez que puso el balón para que Quiñones definiera sin portero.

GOLAZO DE JULIÁN QUIÑONES VS AL HILAL 🦅 pic.twitter.com/ixqRwVqs6O — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) September 13, 2025

Cuando parecía que el Al-Qadisiya podría llevarse el encuentro, Rubén Neves marcó el empate al 73 desde los once pasos, Quiñones jugó todo el encuentro y no pudo conseguir su doblete ni los tres puntos para su equipo.

Este gol, frente al Al-Hilal, es el segundo tanto que Quiñones marca en dos jornadas en la Liga de Arabia Saudita, el fin de semana pasado anotó en la victoria de su equipo frente al Al-Najma.

Quiñones durante el Al Qadisiya vs Al-Hilal | @Alqadsiah

¿Y la selección?

Después de los dos partidos amistosos de la última fecha FIFA, donde Quiñones no fue convocado por Javier Aguirre, mucho se ha hablado sobre el regreso del delantero naturalizado al Tricolor, aunque diversas versiones apuntan a que el delantero del Al-Qadisiya no es del agrado del entrenador nacional.

Imágenes del Al-Qadisiya vs Al-Hilal | @Alqadsiah