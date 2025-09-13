¡Sin piedad! Bayern Munich goleó al Hamburg en su regreso a la Bundesliga

¡Paseo con los nenes en el Allianz Arena! Bayern Munich no tuvo piedad y le propino una manita el Hamburg en su primer encuentro frente al cuadro bávaro en más de siete años, tiempo que "El Dinosaurio" pasó en la segunda división del futbol alemán, en su regreso a la Bundesliga.

El Bayern Munich empezó rápido el encuentro, apenas a los 3 minutos del tiempo corrido, Serge Gnabry marcó el primer gol del partido, a los 9, Aleksandar Pavlović apareció ante la desconcentración de los defensas para marcar el segundo tanto del partido.

Gnabry marcó el primer gol del partido | @FCBayern

Antes de la media hora de juego, el Bayern Munich ya había conseguido incrementar la ventaja, al 26 Harry Kane marcó su primer tanto del juego desde los once pasos y al 29, Luis Díaz metió un zapatazo de fuera del área para conseguir el cuarto gol del encuentro.

Pavlovic marcó ante el Hamburg | @FCBayern

Para la segunda mitad, con todos los cambios que hicieron ambos entrenadores, el partido se equilibró, pero no significó que el Múnich no consiguiera más goles, después de la hora del partido Harry Kane marcó el quinto gol y su segundo en la cuenta del partido, poniendo cifras definitivas en el marcador.

Harry Kane tiene más goles que partidos

Cuando "Hurricane" marcó el primero de sus dos goles frente al Hamburg, el delantero inglés logró marcarle a todos y cada uno de los equipos de la Bundesliga, cuando logró el segundo, anotó su gol número 67 en 66 partidos disputados en el futbol alemán.

FC Bayern goleó al Hamburg en la Bundesliga | @FCBayern