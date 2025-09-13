¡No levantan! Aston Villa empata ante Everton en Premier League; no han marcado ni un sólo gol

Aston Villa y Everton empataron sin anotaciones en el regreso de la Premier League tras la Fecha FIFA. El equipo de Unai Emery se encuentra en los últimos lugares después de las primeras cuatro jornadas, pero eso no es lo más preocupante.

El conjunto de los Villanos no marcó ni un sólo gol en sus cuatro partidos de Premier League, lo que lo convierte en el único equipo sin marcar en todas las divisiones de Inglaterra. El conjunto de Unai Emery solamente pudo sumar dos de 12 puntos posibles en Premier League.

Acciones del juego | AP

Las acciones del partido

El conjunto del Aston Villa nunca pudo tener control del partido, por lo que Everton tuvo las ocasiones más claras. The Toffees atacaron sin cesar en casi todo el encuentro, pero Emiliano Martínez fue clave para mantener el arco sin daño alguno.

Jack Grealish fue el jugador más insistente por parte del equipo de Liverpool, pero poco pudo hacer para derrotar al Aston Villa. Tras el empate, el conjunto del Everton sumó siete puntos y se metió a puestos importantes, mientras que los Villanos terminaron en la parte baja.

¿Qué sigue para Aston Villa?

El conjunto de Birmingham tendrá una tarea importante en la Copa Inglesa, ya que enfrentará al Brentford. Las Abejas ya derrotaron al Aston Villa esta temporada, con un apabullante 3-0.

Acciones del juego | AP