Así fue la espectacular asistencia de Rodrigo Huescas con Copenhague

El mexicano pone asistencia en el Clásico de Dinamarca, Copenhague regresa a casa con la derrota

Rodrigo Huescas, lateral de la Selección Mexicana | X: @FCKobenhavn
Fernando Villalobos Hernández
13 de Septiembre de 2025

Rodrigo Huescas continúa encendido y muestra que su buena racha no se limita a la Selección Mexicana. Tras colaborar con un pase para gol en la reciente Fecha FIFA, el mediocampista mexicano regresó a la actividad con el Copenhague y nuevamente dejó su sello con una asistencia memorable.

Huescas da nueva asistencia con Copenhague | X: @FCKobenhavn

Al minuto 63 del Clásico de Dinamarca frente al Brøndby, el marcador estaba 1-0 en contra. Huescas tomó el balón por la banda derecha, avanzó con velocidad y, de primera intención, habilitó a su compañero Mohamed Elyounoussi, quien remató de cabeza para empatar parcialmente el encuentro 1-1.

Derrota del Copenhague

A pesar de la brillante jugada del mexicano, el Copenhague no logró aprovechar la igualdad, ya que Brøndby recuperó la ventaja minutos después, dejando al equipo de Huescas con su segunda derrota de la temporada.

Copenhague cae en el Clásico de Dinamarca | AP

En riesgo el liderato

No obstante, el aporte del mexicano demuestra su influencia en el equipo, que sigue en la cima de la Superliga danesa con 16 puntos. Sin embargo, el liderato podría peligrar este domingo si Midtjylland consigue los tres puntos en su encuentro.

Copenhague podría perder el liderato | X: @FCKobenhavn

Xabi Alonso 'explota' ante árbitro por la expulsión de Dean Huijsen en duelo del Real Madrid
