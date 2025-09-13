¡Locura! Juventus vence a Inter de Milán en partido con lluvia de goles

Los hermanos Thuram anotaron —para equipos rivales— pero fue Khephren quien terminó celebrando después de que la Juventus, su equipo, vencieran el sábao 4-3 al Interde Milan en un emocionante Derbi de Italia.

Marcus Thuram no celebró cuando puso arriba 3-2 al Inter a los 76 minutos, su hermano menor Khephren ciertamente lo hizo cuando anotó el empate seis minutos después.

Su padre, Lilian Thuram, estuvo presente en el estadio. Fue un destacado defensor de la Juventus y ganó la Copa del Mundo con Francia en 1998.

Vasilije Adzic anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento para que la Juventus mantuviera su inicio perfecto en la temporada de la Serie A después de ganar sus dos primeros partidos sin conceder un gol. El campeón defensor, Napoli, tampoco ha concedido en sus dos victorias y juega más tarde de visita ante la Fiorentina.

El Inter comenzó la temporada venciendo 5-0 al Torino, pero fue sorprendido 2-1 en casa por el Udinese, aumentando la presión sobre el nuevo entrenador Cristian Chivu, quien reemplazó a Simone Inzaghi en la pretemporada.

El partido en Turín también marcó el debut de la refcam en la liga italiana, con el árbitro usando una pequeña cámara de video para proporcionar a los espectadores en casa una vista desde el campo.

El gol inicial vino de una fuente sorprendente a los 14 minutos. Manuel Locatelli lanzó un balón al segundo palo, donde Bremer lo voleó de regreso para que Lloyd Kelly lo rematara en la esquina inferior derecha. Fue el primer gol del defensor inglés para la Juventus.

Hakan Çalhanoğlu igualó al 30 con un característico disparo de larga distancia, pero Kenan Yıldız restauró la ventaja de la Juve solo ocho minutos después, controlando un pase de Bremer de espaldas al arco y luego girando para lanzar de forma magnífica.

El Inter aumentó la presión después del descanso y consiguió un merecido empate al 65. Thuram hizo bien en evitar que un centro saliera y el balón llegó a Çalhanoğlu, quien lo controló con el pecho antes de enviarlo al fondo de la esquina lejana.

Thuram cabeceó un tiro de esquinapara darle al Inter su primera ventaja del partido antes de que su hermano menor cabeceara un tiro libre.

Todavía hubo tiempo para otro golazo desde la distancia cuando Adzic lanzó un feroz disparo que se coló entre las manos de Yann Sommer.