David Faitelson sufre accidente automovilístico en Calzada Zaragoza

David Faitelson sufrió un ligero accidente automovilístico la noche del viernes en la Calzada Zaragoza. El narrador de TUDN informó a sus seguidores en redes sociales que dos llantas de su camioneta quedaron destrozadas.

"Un hoyo en plena Calzada Zaragoza, dos llantas destrozadas. Gracias al apoyo de la policía de la Alcaldía Iztapalapa, me auxiliaron en todo momento. ¿A quién le pasó la cuenta, señora Clara Brugada?" escribió en su cuenta de X.

La publicación de Faitelson | Captura de pantalla

Mención a Clara Brugada

En su mensaje, Faitelson mencionó a Clara Brugada, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México. El comentarista deportivo cuestionó de manera irónica a la mandataria capitalina sobre la responsabilidad del estado de la vialidad, lo que provocó que su publicación llamara aún más la atención en redes sociales.

Reacciones en redes sociales

La publicación de Faitelson provocó reacciones divididas entre los internautas. Muchos usuarios mostraron su apoyo, mientras que otros lo criticaron con comentarios irónicos.

"No andes llorando, contrata seguro cobertura amplia plus, y te cubren tus dos llantas", respondió un seguidor.

"Atravieso esa avenida a diario, nunca lo había notado", comentó otro usuario.

Algunos de los comentarios | Captura de pantalla