David Faitelson lanza dardo a 'Chicharito' tras críticas a Ochoa: "está como nuevo"

La llegada de Guillermo Ochoa al futbol de Chipre generó múltiples reacciones entre los aficionados, muchas de ellas negativas, al considerar que ya está en una etapa final de su carrera y cuestionan su decisión de continuarla.

IMAGO7

¿Qué dijo Dipp sobre Ochoa?

Una de las opiniones que más resonaron fue la de Sergio Dipp, quien lanzó un mensaje durante un programa de ESPN. “Ochoa no se ha dado cuenta que el futbol ya lo dejó”, mencionó para generar debate entre la audiencia.

Faitelson critica a Chicharito

David Faitelson le contestó a Dipp en X (antes Twitter). “Sí, en cambio, “Chicharito” está “como nuevo”…”, escribió el periodista en referencia a la amistad que hay entre Javier Hernández y Sergio Dipp.

CAPTURA

Los usuarios debatieron en redes con burlas y chistes sobre ambos periodistas, pero también de Javier Hernández y Guillermo Ochoa. ‘Chicharito’ se mantiene en Chivas, pero no ha tenido una actividad constante y no ha logrado aportar lo suficiente en el ataque.

A pesar de las críticas, Ochoa se mantiene firme con su objetivo de llegar a su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana y espera que Javier Aguirre lo tome en cuenta para la convocatoria.

