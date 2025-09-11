¿Y esto? Genoa anuncia renovación de Johan Vásquez con polémica foto

El equipo de Italia incendió las redes sociales con la manera en que dio la noticia del mexicano

Aldo Martínez
11 de Septiembre de 2025
Imagen publicada por Genoa
Imagen publicada por Genoa | @ GenoaCFC

Buenas noticias para el canterano de los Pumas, Johan Vásquez, pues tras varios rumores y especulaciones, el equipo de la Serie A, Genoa, hizo oficial la renovación de contrato del central mexicano, sin embargo, las palabras y fotos elegidas por las redes del equipo no fueron adecuadas.

'La muralla'

Las críticas no dejaron de llegar a las redes de los Genovese, pues las palabras elegidas en el post y sus imágenes no fueron las más adecuadas, ya que se pueden relacionar con el conflicto social que viven México y Estados Unidos, en el cual el país de Norteamérica puso un muro para detener a los migrantes que entran por la frontera mexicana.

Tras el post, múltiples personas se pronunciaron para ‘reclamar’ a las redes del equipo por la mala elección de palabras e imágenes, ya que pueden ser tomadas como ofensa o burla para el jugador de 26 años.

La parte buen de la historia

Pese a la polémica manera en que se hizo oficial la permanencia de Vásquez, la buena noticia dentro de todo es el crecimiento que está teniendo el jugador mexicano, ya que no solo se ganó la titularidad en el equipo de Genoa, sino que ya es uno de los capitanes del equipo.

El contrato de Johan se extiende hasta la temporada de 2027 con opción a una nueva renovación, por lo que él será el pilar en la defensa del equipo antes y después de la justa mundialista del 2026.

TE PUEDE INTERESAR

¡Contratación de lujo! Las Águilas del América anunciaron a un nuevo “fichaje”

Empelotados | 10/09/2025

¡Contratación de lujo! Las Águilas del América anunciaron a un nuevo “fichaje”
FOX refuerza su equipo con la llegada de una exfigura de TUDN

Empelotados | 10/09/2025

FOX refuerza su equipo con la llegada de una exfigura de TUDN
Cade Cowell en Chivas

Empelotados | 10/09/2025

¡Será papá! Cade Cowell y su esposa anuncian embarazo
Te recomendamos
Nicki Nicole responde y da pistas sobre su relación con Lamine Yamal
Futbol
Serie A

LO ÚLTIMO

 