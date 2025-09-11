Buenas noticias para el canterano de los Pumas, Johan Vásquez, pues tras varios rumores y especulaciones, el equipo de la Serie A, Genoa, hizo oficial la renovación de contrato del central mexicano, sin embargo, las palabras y fotos elegidas por las redes del equipo no fueron adecuadas.

'La muralla'

Las críticas no dejaron de llegar a las redes de los Genovese, pues las palabras elegidas en el post y sus imágenes no fueron las más adecuadas, ya que se pueden relacionar con el conflicto social que viven México y Estados Unidos, en el cual el país de Norteamérica puso un muro para detener a los migrantes que entran por la frontera mexicana.

Tras el post, múltiples personas se pronunciaron para ‘reclamar’ a las redes del equipo por la mala elección de palabras e imágenes, ya que pueden ser tomadas como ofensa o burla para el jugador de 26 años.

La parte buen de la historia

Pese a la polémica manera en que se hizo oficial la permanencia de Vásquez, la buena noticia dentro de todo es el crecimiento que está teniendo el jugador mexicano, ya que no solo se ganó la titularidad en el equipo de Genoa, sino que ya es uno de los capitanes del equipo.

El contrato de Johan se extiende hasta la temporada de 2027 con opción a una nueva renovación, por lo que él será el pilar en la defensa del equipo antes y después de la justa mundialista del 2026.