¡Oficial! El Metropolitano será sede de la final de Champions 26/27

Finalmente y tras varios meses de diálogo y recopilación de opciones, el Comité ejecutivo de la UEFA designó la que será la sede de la final de la Champions League en la temporada 2025-2026, siendo Madrid la ciudad designada.

Metropolitano en Champions | @Metropolitano

Estadio de cinco estrellas

Luego de que el Metropolitano fuera propuesto en octubre del año pasado por la federación española, el recinto del Atlético de Madrid compitió con dos estadios de talla mundial por el puesto, siendo el San Siro de Italia y el Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán), los otros dos finalistas.

La descalificación del San Siro por las obras que se van a realizar en el estadio fueron claves para la elección del Metropolitano, el cual empujaba desde marzo gracias a su modernidad y vanguardismo que da como calificación los ojos de la UEFA un total de cinco estrellas.

Aunado a las distintas situación que llevaron a la elección del Metropolitano, el Comité también tomó en cuenta la buena organización que lleva a cabo el equipo colchonero en eventos realizados en su estadio, incluyendo ya una final de la Champions en 2019.

Metropolitano en juego de Champions | @Metropolitano

Seis finales para Madrid

Con la final definida en Múnich, Alemania, para la temporada 25-26 y ahora el Metropolitano en Madrid, queda un conteo preciso de las ciudades que han sido cede, dejando a la capital de España con el máximo prestigio de albergar sis en toda la historia, divididas en los dos estadios de los equipos de la ciudad: Santiago Bernabeú (1957, 1969, 1980 y 2010), Metropolitano (2019-2027).

Juego de LaLiga en Madrid | @Metropolitano